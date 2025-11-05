Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Araç Çarpıştı, 5 Yaralı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Yıldızevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerindeki kavşakta zincirleme bir kaza meydana geldi. Olayda 1 kamyon, 1 SUV ve 3 otomobil çarpıştı.
Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralıların Durumu ve Müdahale
Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.
Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
