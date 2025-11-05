Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Araç Çarpıştı, 5 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yıldızevler Mahallesi'ndeki kavşakta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif yaralandı; sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:57
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Yıldızevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerindeki kavşakta zincirleme bir kaza meydana geldi. Olayda 1 kamyon, 1 SUV ve 3 otomobil çarpıştı.

Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu ve Müdahale

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

