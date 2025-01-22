Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazasında İki Yaralı

Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: İki Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya 5 araç karıştığı bildiriliyor.

Kaza, polis ve sağlık ekiplerine ihbar edilmesinin ardından hızlıca müdahale edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar F.K. ve S.S.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan araçlar arasında bir ekip otosu, bir otomobil, iki hafif ticari araç ve bir tır bulunmaktaydı. Olayın ardından ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, araçların yola verilmesiyle trafik akışı normalleşti.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.