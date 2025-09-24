Kayseri'de Ziynet Eşyası ve 'Paşa' Köpeğini Çalan Şüpheli Yakalandı

Kayseri Melikgazi'de A.C. (40) yakalandı; çalındığı bildirilen 'Paşa' isimli köpek bulundu ve sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 15:53
Melikgazi'de polis operasyonu sonucu gözaltı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve evde bulunan köpeğin çalındığı ihbarı üzerine emniyet güçleri çalışma başlattı.

İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İldem Yavuz Selim Mahallesi'ndeki incelemelerinde kimliğini tespit ettikleri şüpheli A.C. (40)'yı saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

İkamette yapılan aramada 'paşa' isimli köpek bulundu. Polis, bulunan köpeği sahibine teslim etti.

