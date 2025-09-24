Kayseri'de Ziynet Eşyası ve 'Paşa' Köpeğini Çalan Şüpheli Yakalandı
Melikgazi'de polis operasyonu sonucu gözaltı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve evde bulunan köpeğin çalındığı ihbarı üzerine emniyet güçleri çalışma başlattı.
İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İldem Yavuz Selim Mahallesi'ndeki incelemelerinde kimliğini tespit ettikleri şüpheli A.C. (40)'yı saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.
İkamette yapılan aramada 'paşa' isimli köpek bulundu. Polis, bulunan köpeği sahibine teslim etti.