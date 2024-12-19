Kayseri'deki 4 Katlı Giyim Mağazasında Yangın Panik Yarattı

Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi'nde yer alan 4 katlı giyim mağazasında yangın çıktı. Yangının kaynağı henüz belirlenemedi.
İhbar Üzerine Hızla Müdahale
Mağazanın bodrum katında meydana gelen yangın, çalışanların ihbarı nedeniyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde yangın hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangın sırasında yaşanan dumandan etkilenen 2 mağaza çalışanına ambulans içinde müdahale edildi.
Yangının nedenine dair yapılan araştırma sürüyor.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki 4 katlı giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki 4 katlı giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.