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Kayseri'deki 4 Katlı Giyim Mağazasında Yangın Panik Yarattı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:52
Kayseri'deki 4 Katlı Giyim Mağazasında Yangın Panik Yarattı

Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi'nde yer alan 4 katlı giyim mağazasında yangın çıktı. Yangının kaynağı henüz belirlenemedi.

İhbar Üzerine Hızla Müdahale

Mağazanın bodrum katında meydana gelen yangın, çalışanların ihbarı nedeniyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde yangın hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangın sırasında yaşanan dumandan etkilenen 2 mağaza çalışanına ambulans içinde müdahale edildi.

Yangının nedenine dair yapılan araştırma sürüyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki 4 katlı giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki 4 katlı giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki 4 katlı giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki 4 katlı giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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