Kayseri'deki 48 Kadın Kooperatifi, Yıl İçinde 142 Milyon Lira Ciro Elde Etti

Kayseri'de 48 kadın kooperatifi, bir yılda 142 milyon lira ciro yaparak dikkat çekti. Vali Gökmen Çiçek, kooperatiflerin başarısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:01
Kayseri'deki 48 Kadın Kooperatifi, Yıl İçinde 142 Milyon Lira Ciro Elde Etti

Kayseri'deki Kadın Kooperatifleri Önemli Bir Başarıya İmza Attı

Kayseri'de, son iki yılda oluşturulan 48 kadın kooperatifi, bir yılda 142 milyon lira ciro yaparak dikkatleri üzerine çekti. Kooperatifleşme çalışmalarının öncüsü olan Vali Gökmen Çiçek, bu başarıda kadınların önemli bir rol oynadığını belirtti.

Kadın Kooperatiflerinin Gelişim Süreci

Kent genelindeki kooperatifler, özellikle kırsaldaki kadınların üretime katılımını sağlarken, aynı zamanda meslek edinmelerine de olanak tanıyor. Kayseri'nin 16 ilçesinde faaliyet gösteren kooperatifler, kısa sürede çeşitli ürünleri ile Türkiye'nin en büyük zincir marketlerine ulaşarak ürün satışı gerçekleştirdi.

Vali Çiçek’ten Övgü Dolu Açıklamalar

Vali Çiçek, Kayseri'nin girişimci ruhunun kooperatifleşme çalışmalarında etkili olduğunu andırarak, “Birlikte bir hayal kurmuştuk ve bunu başardık” dedi. Kooperatiflerde istihdam edilen 670 kişi ile birlikte, kadınların üretim süreçlerine katılımlarının arttığını vurguladı.

Farklı Alanlarda Üretim ve İhracat

Kayseri'deki kadın kooperatifleri, farklı sektörlerde üretim yaparak adlarından söz ettiriyor. Örneğin, Ağırnas'taki kooperatif, aspir yağı üreterek aylık 10 bin litre gibi büyük miktarlarda ürün gönderiyor. Ayrıca, birçok kooperatif, mantı ve çikolata gibi özel ürünleri üretmekte ve döviz kazandıracak ihracatlar yapmaktadır.

Kadın Kooperatiflerinin Devamlılığı İçin Eğitimler

Kooperatiflerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla eğitim programları düzenleyen Çiçek, bu sayede kadınların şirketleşme aşamasına geçtiğini belirtti. 2024 yılı itibarıyla, kadın kooperatiflerinin hiçbirinin borcu olmadığını ve hepsinin kârda olduğunu kaydetti.

Vali Çiçek, gelecekte de kadın kooperatifleşme çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi ve bu süreçte daha fazla kadının ekonomik hayata katılmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kayseri'de, 2 yıl önce kent genelinde başlatılan kooperatifleşme çalışmaları kapsamında farklı...

Kayseri'de, 2 yıl önce kent genelinde başlatılan kooperatifleşme çalışmaları kapsamında farklı alanlarda üretim yapan 48 kadın kooperatifi kuruldu. Kooperatiflerin kuruluşuna öncülük eden Vali Gökmen Çiçek (ortada), açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de, 2 yıl önce kent genelinde başlatılan kooperatifleşme çalışmaları kapsamında farklı...

Kayseri'de, 2 yıl önce kent genelinde başlatılan kooperatifleşme çalışmaları kapsamında farklı alanlarda üretim yapan 48 kadın kooperatifi kuruldu. Kooperatiflerin kuruluşuna öncülük eden Vali Gökmen Çiçek (ortada), açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi' Açılışında Öncelik Kültürel Miras
2
Denizli'de Sporcu Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 18 Yaralı Taburcu, 2 Kayıp
3
Emlak Konut'tan Orta Gelir Grubuna Yönelik 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'da Türk Toplumuyla Buluştu
6
Kastamonu Valiliği'nden Çocuklara Kar Tatili Mesajı: Eğlencenin Keyfini Çıkarın!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!