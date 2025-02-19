Kayseri'deki 48 Kadın Kooperatifi, Yıl İçinde 142 Milyon Lira Ciro Elde Etti

Kayseri'deki Kadın Kooperatifleri Önemli Bir Başarıya İmza Attı

Kayseri'de, son iki yılda oluşturulan 48 kadın kooperatifi, bir yılda 142 milyon lira ciro yaparak dikkatleri üzerine çekti. Kooperatifleşme çalışmalarının öncüsü olan Vali Gökmen Çiçek, bu başarıda kadınların önemli bir rol oynadığını belirtti.

Kadın Kooperatiflerinin Gelişim Süreci

Kent genelindeki kooperatifler, özellikle kırsaldaki kadınların üretime katılımını sağlarken, aynı zamanda meslek edinmelerine de olanak tanıyor. Kayseri'nin 16 ilçesinde faaliyet gösteren kooperatifler, kısa sürede çeşitli ürünleri ile Türkiye'nin en büyük zincir marketlerine ulaşarak ürün satışı gerçekleştirdi.

Vali Çiçek’ten Övgü Dolu Açıklamalar

Vali Çiçek, Kayseri'nin girişimci ruhunun kooperatifleşme çalışmalarında etkili olduğunu andırarak, “Birlikte bir hayal kurmuştuk ve bunu başardık” dedi. Kooperatiflerde istihdam edilen 670 kişi ile birlikte, kadınların üretim süreçlerine katılımlarının arttığını vurguladı.

Farklı Alanlarda Üretim ve İhracat

Kayseri'deki kadın kooperatifleri, farklı sektörlerde üretim yaparak adlarından söz ettiriyor. Örneğin, Ağırnas'taki kooperatif, aspir yağı üreterek aylık 10 bin litre gibi büyük miktarlarda ürün gönderiyor. Ayrıca, birçok kooperatif, mantı ve çikolata gibi özel ürünleri üretmekte ve döviz kazandıracak ihracatlar yapmaktadır.

Kadın Kooperatiflerinin Devamlılığı İçin Eğitimler

Kooperatiflerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla eğitim programları düzenleyen Çiçek, bu sayede kadınların şirketleşme aşamasına geçtiğini belirtti. 2024 yılı itibarıyla, kadın kooperatiflerinin hiçbirinin borcu olmadığını ve hepsinin kârda olduğunu kaydetti.

Vali Çiçek, gelecekte de kadın kooperatifleşme çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi ve bu süreçte daha fazla kadının ekonomik hayata katılmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kayseri'de, 2 yıl önce kent genelinde başlatılan kooperatifleşme çalışmaları kapsamında farklı alanlarda üretim yapan 48 kadın kooperatifi kuruldu. Kooperatiflerin kuruluşuna öncülük eden Vali Gökmen Çiçek (ortada), açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de, 2 yıl önce kent genelinde başlatılan kooperatifleşme çalışmaları kapsamında farklı alanlarda üretim yapan 48 kadın kooperatifi kuruldu. Kooperatiflerin kuruluşuna öncülük eden Vali Gökmen Çiçek (ortada), açıklamalarda bulundu.