Kayseri'deki Bipolar Hastası Olayında Yargılama Başladı

Olayın Yargılama Süreci

Kayseri'de 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 3 polis ve 1 bekçinin, bipolar bozukluğu olan bir şahsı tabancayla öldürmesiyle ilgili davanın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya, sanıklar polise memuru A.T, bekçiler C.Ç. ve K.Ç. ile maktul İ.T'nin avukatları katıldı.

Olayın Detayları

Sanıklar, günü içinde mesai arkadaşlarının sağlık ekiplerine yardım etmek için gittikleri evde, maktulün kapıyı açar açmaz bıçakla saldırdığını ve bu esnada bazı arkadaşlarının yaralandığını ifade etti. Saldırıya uğradıklarını öne süren sanıklar, yanlarında bulundurdukları tabancayla sadece maktulün ayaklarına doğru ateş ettiklerini, öldürme amacı gütmediklerini iddia etti.

Maktulün Ailesinin İddiaları

I.T.'nin yakınları, o dönem hasta olduğu için sağlık ekiplerinden yardım talep ettiklerini belirtti. Müştekiler, yaşanan olaylarda güvenlik güçlerinin tedbirsiz davrandığını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını vurguladılar.

Duruşmada Dinlenen Tanıklar

Duruşmada 19 tanık dinlendi. Savcı, olayı meşru müdafaa kapsamında değerlendirerek sanıkların beraatini istedi. Müşteki avukatlarının süre talebi ile duruşma ertelendi.

Olayın Gerçekleştiği Tarih

Olay, 20 Kasım 2022'de Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık ekiplerine müdahale eden bekçi ve polisler, I.T. tarafından bıçaklandı. Polisler, karşılık vererek maktulü etkisiz hale getirdi ve I.T. olay sonucunda hayatını kaybetti.