DOLAR
34,29 -0,09%
EURO
36,97 0,09%
ALTIN
2.995,82 0,94%
BITCOIN
2.248.172,79 2,93%

Kayseri'deki Bipolar Hastası Olayında Yargılama Başladı

Kayseri'de bıçakla saldıran bipolar hastasının öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:06
Kayseri'deki Bipolar Hastası Olayında Yargılama Başladı

Olayın Yargılama Süreci

Kayseri'de 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 3 polis ve 1 bekçinin, bipolar bozukluğu olan bir şahsı tabancayla öldürmesiyle ilgili davanın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya, sanıklar polise memuru A.T, bekçiler C.Ç. ve K.Ç. ile maktul İ.T'nin avukatları katıldı.

Olayın Detayları

Sanıklar, günü içinde mesai arkadaşlarının sağlık ekiplerine yardım etmek için gittikleri evde, maktulün kapıyı açar açmaz bıçakla saldırdığını ve bu esnada bazı arkadaşlarının yaralandığını ifade etti. Saldırıya uğradıklarını öne süren sanıklar, yanlarında bulundurdukları tabancayla sadece maktulün ayaklarına doğru ateş ettiklerini, öldürme amacı gütmediklerini iddia etti.

Maktulün Ailesinin İddiaları

I.T.'nin yakınları, o dönem hasta olduğu için sağlık ekiplerinden yardım talep ettiklerini belirtti. Müştekiler, yaşanan olaylarda güvenlik güçlerinin tedbirsiz davrandığını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını vurguladılar.

Duruşmada Dinlenen Tanıklar

Duruşmada 19 tanık dinlendi. Savcı, olayı meşru müdafaa kapsamında değerlendirerek sanıkların beraatini istedi. Müşteki avukatlarının süre talebi ile duruşma ertelendi.

Olayın Gerçekleştiği Tarih

Olay, 20 Kasım 2022'de Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık ekiplerine müdahale eden bekçi ve polisler, I.T. tarafından bıçaklandı. Polisler, karşılık vererek maktulü etkisiz hale getirdi ve I.T. olay sonucunda hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Siyasi Partiler TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı
2
Lukaşenko 2025'te Aday Olabileceğini Açıkladı
3
Beyaz Saray TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı
4
Cezira Eyaleti'nde Artan Çatışmalar: 8 Kayıp ve 350 Aile Yerinden Edildi
5
Çin ve Hindistan Liderlerinin Tarihi Görüşmesi
6
Terörle Mücadele Vurgusu
7
Mısır ve İran Liderlerinden Bölgesel Gelişmelere Dair Önemli Görüşme

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak