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Kayseri'deki Düğün Skandalı: Havaya Ateş Açan 11 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Kayseri'de bir düğünde havaya ateş açan 11 kişiye 91 bin 542 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:31
Kayseri'deki Düğün Skandalı: Havaya Ateş Açan 11 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Kayseri'de Düğün Gereksiz Yağmurla Sona Erdi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde, misafirlerden biri tarafından havaya ateş açılması sonucu 11 şüpheliye toplam 91 bin 542 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma'dan Hızlı Müdahale

İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Yukarıborandere Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak incelemelere hemen başladı. Düğün sırasında kaydedilen görüntüler ışığında, ateş eden şahısların kimlikleri belirledi.

Operasyonla Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Jandarma ve polis kuvvetleri birlikte olarak, Kayseri ve Adana'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 23 ayrı adreste arama yaptı. Bu aramalarda, 11 tabanca, 6 av tüfeği, 18 şarjör, 1 kurusıkı tabanca ve bunlara bağlı olarak yaklaşık 2 bin 988 mermi ve 47 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Cezaların Detayları

Düğün sırasında havaya ateş ettiği tespit edilen 11 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı ve toplamda 91 bin 542 lira idari para cezası uygulandı.

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