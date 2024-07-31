Kayseri'deki Fırın Kavgasında Yargılama Süreci Başladı

Kayseri'de Fırında Çıkan Silahlı Kavga Dava Süreci

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen fırın kavgasında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yargılama süreci başladı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanan 34 yaşındaki sanık L.T., 61 yaşındaki maktul O.T.'nin yakınları ve avukatlarıyla birlikte mahkeme salonunda hazır bulundu.

Olayın Gelişimi

Sanık L.T., duruşmada yaptığı savunmada, olaydan önce maktul O.T.'nin oğlu ile tartıştığını iddia etti. Olay günü, oğlunu okula bırakmak için fırında beklediğini belirten L.T., "Her şey bir anda oldu. Fırında karşılaştığım kişinin silahını çıkarıp ateş edeceğini düşünemedim. Bacağıma aldığım kurşunlarla ağrı ve yanma hissedince can havliyle silahımı ateşledim. Böyle olmasını istemezdim. Üzgünüm," şeklinde konuştu.

Tanıkların İfadeleri ve Mahkeme Kararı

Duruşmada tanıkların ifadeleri dinlenirken, mağdur yakınları sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır cezanın verilmesini talep ettikleri dile getirildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Olayın Detayları

3 Mart tarihinde Alparslan Mahallesi'nde bulunan bir fırında, L.T. ile O.T. arasında yaşanan tartışmanın ardından silahlı kavga çıkmış; bu kavgada O.T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, sanık L.T. ise hastanede tedavi olduktan sonra tutuklanmıştı.