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Kayseri'deki Keçe Fabrikası Yangını 14 Saatlik Mücadele Sonrası Söndürüldü

Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangın, 14 saat süren çalışmalarla kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:49
Kayseri'deki Keçe Fabrikası Yangını 14 Saatlik Mücadele Sonrası Söndürüldü

Kayseri'de Keçe Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir keçe fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangınla Mücadele Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, 15 bin metrekarelik alana sahip fabrikanın yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı kısmında etkili oldu ve çatının tamamen çökmesine neden oldu.

Çalışmaların Detayları

Alevlere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekiplerinden toplam 25 yangın aracının yanı sıra 97 personel müdahale etti. Ayrıca, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü araçları ve emniyetin toplumsal müdahale aracı da yangına yardım etti.

Yangının Kontrol Altına Alınması

Yangın, yaklaşık 14 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları devam etmektedir. Olayı yerinde inceleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, ekiplerden bilgi alarak durumu takip etti.

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 14 saat süren çalışmasıyla...

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 14 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 14 saat süren çalışmasıyla...

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 14 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 14 saat süren çalışmasıyla...

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 14 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 14 saat süren çalışmasıyla...

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 14 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 14 saat süren çalışmasıyla...

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 14 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 14 saat süren çalışmasıyla...

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 14 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

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