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Kayseri'deki olaylar sonrası Suriye'de misilleme! Türk Bayrağı indirildi, tırlara saldırılar düzenlendi

Kayseri'deki provokasyonların ardından Suriye'nin Azez ve El Bab kentlerinde Türk çalışanlara ve araçlara yönelik saldırılar gerçekleşti. Olayların detayları haberimizde!

Yayın Tarihi: 01.07.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 19:34
Kayseri'deki olaylar sonrası Suriye'de misilleme! Türk Bayrağı indirildi, tırlara saldırılar düzenlendi

Kayseri'de dün gece yaşanan olayların ardından Suriye'de tansiyon yükseldi. Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altına aldığı Azez ve El Bab kentlerinde, Türk çalışanlara ve araçlara yönelik misilleme saldırıları düzenlendi. Provokatörlerin etkisiyle gerçekleştirilen bu saldırılar, bölgedeki gerginliği daha da arttırdı.

KAYSERİ'DE PROVOKASYONLAR NASIL BAŞLADI?

Kayseri'de Suriyeli olduğu açıklanan bir kişinin küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından, kent sakinleri göçmenlerle ilişkilendirilen yerlere saldırılar düzenledi. Bu olaylar, provokatörlerin de etkisiyle hızla büyüdü ve Suriye'ye kadar uzandı.

SURİYE'DE TÜRK ÇALIŞANLARA VE ARAÇLARA SALDIRILAR

Suriye'nin Azez ve El Bab kentlerinde, Türk Posta Teşkilatı (PTT) binalarına girilerek Türk çalışanlar dışarı çıkarıldı. Ayrıca, Türk plakalı tırlar ve şoförlere taşlı saldırılar gerçekleştirildi. Sosyal medyada yayılan videolarda, provokatörlerin "Yallah" sloganlarıyla Türk plakalı araçlara tepki gösterdikleri görülüyor.

AFRİN'DE GERGİNLİK ARTIYOR

Afrin'de de benzer olaylar yaşandı. Suriyelilerin Valilik binasına yürüdüğü iddia ediliyor. Azez'i Türkiye'ye bağlayan Babul Selame kara hudut kapısından ise Türk bayrağı indirildi. Bu olaylar, bölgedeki gerginliğin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

SURİYE İLE BARIŞ ADIMLARINA PROVOKASYONLAR MI?

Bu provokasyonların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamalardan sonra başlaması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin lideri Beşşar Esad'ın Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye açık olduğunu belirtmiş ve "Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulur mu?" sorusuna, "Kurulmaması için hiçbir sebep yok" yanıtını vermişti. Bu açıklamalar, iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanmıştı.

TSK MÜDAHALEYE BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'deki olaylara müdahale etmeye başladı. TSK'nın keskin nişancıları, Afrin'de terör yandaşlarının başlattığı provokasyonlar sonrası çatılara yerleşti ve güvenliği sağlamaya yönelik adımlar attı. 

SURİYE GEÇİCİ HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Afrin'de bir grup çapulcu Türk plakalı bazı tırlarını ateşe verirken kontrol noktalarını ve Türk bayraklarına hedef aldığı ve bazı grupların elinde silahlar olduğu olaylara ilişkin Geçici Suriye Hükümeti şu açıklamayı paylaştı;

saldırı

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