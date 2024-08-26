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Kayseri'deki Sel Felaketi: Uyarılara Rağmen Devam Eden Yolculuk Trajediye Neden Oldu

Kayseri'deki sel felaketinde, uyarılara kulak asmayan bir sürücü yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:10
Kayseri'deki Sel Felaketi: Uyarılara Rağmen Devam Eden Yolculuk Trajediye Neden Oldu

Sel Felaketi Sonrası Acı Kayb

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen sel olayında, yanıltıcı hava koşullarına rağmen aracıyla yola devam eden Muhittin Saraç hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Saraç'ın akrabası, kendisini bu tehlikeli yolculuğa çıkarken uyardı ancak dinlemedi.

Cenaze Töreni ve Aile Açıklamaları

56 yaşındaki Muhittin Saraç'ın cenazesi, Güllüce Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından yerel mezarlıkta toprağa verildi. Saraç’ın akrabası Hekim Mazlum, o günkü durumu şöyle özetledi:

"O gün ilçeye alışveriş yapmaya gitmiştim. Saat 18.30 civarı yola çıktım ve yağmurun şiddeti giderek arttı. Öncelikle aracıma en yüksek noktada park ettim ve gelenleri uyarmaya çalıştım. Muhittin geldi ama onu durduramadım. Arabadan inemedim, çünkü yağmur çok sağanak şekilde yağıyordu. Sinyal yakıp korna çaldım fakat o yola devam etti ve sele kapıldı."

Arama Çalışmaları ve Sonuçları

Saraç'ın arabasının sele kapılmasının ardından AFAD, jandarma ve ambulans olay yerine çağrıldı. Ancak sular çekilene kadar arama sonuç vermedi. Nihayetinde, Muhittin Saraç’ın cansız bedenine otomobilinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan evinin bahçesinde ulaşıldı.

Bu trajik olay, insanların doğal afetlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki selde hayatını kaybeden kişinin, akrabasının yola devam etmemesi...

Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki selde hayatını kaybeden kişinin, akrabasının yola devam etmemesi uyarısına rağmen aracıyla ilerleyince sele kapılarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cenaze töreninin ardından, Saraç'ın akrabası Hekim Mazlum, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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