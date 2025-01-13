Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın Paniği

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda başlayan yangına ekipler müdahale ediyor, bölgede rüzgarın etkisiyle alevler yayılıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 18:26
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın Paniği

Yangın, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı Tehdit Ediyor

Kayseri'de, "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi ve Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi sınırları içinde meydana gelen yangının henüz kesin bir nedeni belirlenemedi.

Hızla Yayılıyor

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri intikal etti. Ekipler, alevlere müdahale ederken, arazinin balçık olması sebebiyle yangın çıkan alana ulaşmada zorluk çekti.

Rüzgarın Etkisiyle Geniş Alan Yayılımı

Rüzgarın da etkisiyle yangın, geniş bir alana yayılarak gökyüzünü dumanla kapladı. Yetkililer, alevlerle başa çıkmak için müdahalelerini sürdürmeye devam ediyor.

Kuşların Yaşam Alanı

Kuşların göç yolu güzergahında yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı, 250'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapmakta ve bu türler için konaklama, üreme ve beslenme imkanı sunmaktadır.

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına...

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına...

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.

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