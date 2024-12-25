Kayseri'deki Terör Saldırısı Davasında Firari Sanık Yargılanmaya Devam Ediyor

Kayseri'de Terör Saldırısı Davasında Duruşma Gerçekleşti

Kayseri'de, 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan bir halk otobüsüne gerçekleştirilen terör saldırısının duruşması devam ediyor. Saldırıda 15 asker şehit olmuş ve 54 asker yaralanmıştı.

Mahkeme Duruşmasında Firari Sanık Yoktu

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, kırmızı bültenle aranan firari sanık Sait Karabulut katılmadı. Mahkeme heyeti, sanığın yakalanmasının bekleneceğini belirterek duruşmayı erteledi.

Saldırının Detayları

Terörle mücadelede önemli bir rol üstlenen 1. Komando Tugay Komutanlığı'ndan askerler, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkmak üzere halk otobüsüne bindi. Otobüs, Talas Bulvarı'ndaki durakta durduğunda, patlayıcı yüklü araçla büyük bir saldırı düzenlendi. Bu saldırı sonucunda 15 asker hayatını kaybetti ve 54 asker yaralandı.

Davanın Gelişmeleri

Ana davada Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek dahil, 8 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış; 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmiştir. Firari sanık Sait Karabulut'un dosyası ise ayrı olarak ele alınmıştır.

İlgili Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Saldırının talimatını veren "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda etkisiz hale getirilmiştir.