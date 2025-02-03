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Kayseri'deki Trafik Kazasının Gerekçeli Kararı Açıklandı

Kayseri'de yaşanan trafik kazasında annenin ölümü ve çocuğunun yaralanmasına dair mahkeme kararı açıklandı. Sanık tali, ölen yaya ise asli kusurlu bulundu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 18:09
Kayseri'deki Trafik Kazasının Gerekçeli Kararı Açıklandı

Kayseri’deki Trafik Kazasında Gerekçeli Karar

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 28 yaşındaki Ebru Abravci'nin yaşamını yitirmesi, 10 yaşındaki oğlu Selahattin Abravci'nin ise yaralanmasına ilişkin davanın gerekçeli kararı duyuruldu. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi, otobüs şoförü M.C.Y.'ye "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Kazanın Detayları

Gerekçeli kararda, sanık M.C.Y. idaresindeki 38 AB 105 plakalı otobüsün seyir halindeyken, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Ebru Abravci ile elinden tuttuğu oğlu Selahattin'e çarpması sonucu Ebru'nun hayatını kaybettiği, Selahattin'in ise hayati tehlikesini devam ettirecek şekilde yaralandığı ifade edildi.

Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, sanığın kusurlu olduğu ancak ölen yayanın (Ebru Abravci) asli kusur olarak tespit edildiği vurgulandı.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Trafik kazası, 19 Mayıs 2024 tarihinde Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda gerçekleşti. M.C.Y. idaresindeki otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru ile Selahattin'e çarparak kaza yaptı. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan anne ve oğlu, hastaneye kaldırıldı, ancak Ebru hayatını kaybetti.

Olay sonrası gözaltına alınan şoför, yargılama sonucunda mahkemede taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan hapis cezasıyla cezalandırıldı, ardından tahliye edildi.

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