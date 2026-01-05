Kayseri Emlakçılar Odası'nda Selim Atasoy Güven Tazeledi

6. Olağan Genel Kurul'da Atasoy yeniden başkan seçildi

Emlakçılar Odası'nın 6. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Selim Atasoy yeniden başkanlığa seçildi.

Seçime beyaz liste ile giren başkan adayı Selim Atasoy ile sarı liste ile yarışan Ertan Taştan arasındaki yarış tamamlandı.

Sandık sonuçlarına göre Selim Atasoy 437 oy alarak yeniden seçilirken, diğer aday Ertan Taştan 198 oy aldı.

Seçim süreci tamamlanarak sonuçlar ilan edildi.

EMLAKÇILAR ODASI’NIN YAPILAN 6. OLAĞAN GENEL KURULUNDA MEVCUT BAŞKAN SELİM ATASOY YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ.