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Kayseri Fabrika Yangınında İşletme Müdürünün İfadesi Ortaya Çıktı

Kayseri'deki mobilya fabrikasında 3 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin işletme müdürü Serkan T'nin ifadesine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:45
Kayseri Fabrika Yangınında İşletme Müdürünün İfadesi Ortaya Çıktı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında 30 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında işletme müdürü Serkan T'nin ifadesi gün yüzüne çıktı.

Yangınla ilgili tutuksuz yargılanan Serkan T, ev hapsi tedbiri uygulanarak salıverildi. Savcılıktaki ifadesinde, iş yerinin kontrol ve denetim sorumluluğunun kendisinde olduğunu belirten Serkan T, yangının büyümesinin ardından müdahalede bulunamadıklarını öne sürdü.

Serkan T, yangın sırasında depoda çalışan işçiler Suzan Çakır, İmran Oğuz Kayan ve Mustafa Dirmen’in olay yerinde kaldığını ancak bunların yangının başladığı bölgeden 50-60 metre uzakta bulunduğunu ifade etti. Yangının büyümesi ile birlikte herkesin panik içinde dışarı koştuğunu sözlerine ekledi.

“Herkese yardımcı olmaya çalıştım” diyen Serkan T, yangında çalışanların kalmasından sonra yaşanan gelişmeler nedeniyle üzgün olduğunu vurguladı ve itfaiyeye derhal haber verdiklerini belirtti. Yangın sonucunda yaşanan maddi ve manevi kayıplara da dikkat çekerek, kendisine yöneltilen suçlamaları kesinlikle reddetti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürecinde, Serkan T'nin yanı sıra fabrikanın genel sorumlusuyla iş güvenliği sorumlusunun da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmış; Serkan T tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serkan T'nin tutukluluk incelemesinin ardından, ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti.

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