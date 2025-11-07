Kayseri Gökkent'te 16 Sınıflı İlkokul İnşaatı İncelendi

Dr. Memduh Büyükkılıç, Gökkent Mahallesi'nde hayırsever iş birliğiyle yapılan 16 sınıflı ilkokul inşaatını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:29
Kayseri Gökkent'te 16 Sınıflı İlkokul İnşaatı İncelendi

Kayseri Gökkent'te 16 Sınıflı İlkokul İnşaatı İncelendi

Büyükkılıç, hayırsever iş birliğiyle yürütülen çalışmaları yerinde gördü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gökkent Mahallesi'nde hayırsever ile Büyükşehir iş birliğinde yapımı gerçekleşen 16 sınıflı ilkokul inşaatında incelemede bulundu.

Başkan Büyükkılıç, hayırseverin şehre ve vatandaşlara yaptığı katkılara dikkat çekerek, hayırsever Şaziye-Durmuş Şigan ile yürütülen iş birliği sayesinde ilkokulun yapımının sürdüğünü ifade etti. İnceleme sırasında inşaat faaliyetleri hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Başkan Büyükkılıç'ın sözleri şu şekilde: 'Hayırseverler şehri Kayseri’mizde yine güzel bir okulun imzası atılıyor. Bu manada yine hayırseverimizle iş birliği halinde Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından İl Milli Eğitimimize teslim edilmek üzere burada 16 sınıftan oluşan bir ilkokul hayata geçiriliyor. Bölgemizde de bu alanda okula çok büyük ihtiyaç var. Yoğun talepler vardı. Gökkent Mahallemiz’e bu okulumuzun hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum'.

İnceleme ziyaretine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ile Ufuk Sekmen, daire başkanları ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; GÖKKENT MAHALLESİ’NDE HAYIRSEVER İLE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; GÖKKENT MAHALLESİ’NDE HAYIRSEVER İLE BÜYÜKŞEHİR İŞ BİRLİĞİNDE YAPIMI GERÇEKLEŞEN 16 DERSLİKLİ İLKOKUL İNŞAATINDA İNCELEMEDE BULUNDU.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; GÖKKENT MAHALLESİ’NDE HAYIRSEVER İLE...

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 bin 875 Ürün Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
3
İzmirMeets 2025: "Teknoloji ve İnovasyon" Zirvesi 19 Kasım'da
4
Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri — Çermik, Diyarbakır
5
Osmangazi’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
6
Kağıthane Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Servisi: Ayazağa, Hasdal ve Kilyos
7
Eskişehir'de Yoğun Sis: Görüş Düşü, İlginç Görüntüler

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor