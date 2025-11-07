Kayseri Gökkent'te 16 Sınıflı İlkokul İnşaatı İncelendi

Büyükkılıç, hayırsever iş birliğiyle yürütülen çalışmaları yerinde gördü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gökkent Mahallesi'nde hayırsever ile Büyükşehir iş birliğinde yapımı gerçekleşen 16 sınıflı ilkokul inşaatında incelemede bulundu.

Başkan Büyükkılıç, hayırseverin şehre ve vatandaşlara yaptığı katkılara dikkat çekerek, hayırsever Şaziye-Durmuş Şigan ile yürütülen iş birliği sayesinde ilkokulun yapımının sürdüğünü ifade etti. İnceleme sırasında inşaat faaliyetleri hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Başkan Büyükkılıç'ın sözleri şu şekilde: 'Hayırseverler şehri Kayseri’mizde yine güzel bir okulun imzası atılıyor. Bu manada yine hayırseverimizle iş birliği halinde Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından İl Milli Eğitimimize teslim edilmek üzere burada 16 sınıftan oluşan bir ilkokul hayata geçiriliyor. Bölgemizde de bu alanda okula çok büyük ihtiyaç var. Yoğun talepler vardı. Gökkent Mahallemiz’e bu okulumuzun hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum'.

İnceleme ziyaretine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ile Ufuk Sekmen, daire başkanları ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

