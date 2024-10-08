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Kayseri İhracat Şampiyonları Ödüllendirildi

Kayseri'de en fazla ihracat yapan iş insanlarına ödüller verildi, ihracatın önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 22:58
Kayseri İhracat Şampiyonları Ödüllendirildi

Kayseri'de İhracat Alanında Başarılar Kutlandı

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) tarafından düzenlenen ödül töreninde, Kayseri'de en fazla ihracat gerçekleştiren iş insanları onurlandırıldı.

Ödül Töreninin Detayları

AKAMİB 2023 yılı Kayseri İli İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı'nın Vurguları

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, yaptığı konuşmada Türkiye'nin ihracat alanındaki hedeflerine değindi. Ağar, "Dünyanın dört bir yanına Türk mobilyasını ulaştıran, toplamda sayıları 5 bine yaklaşan üyelerimizi tebrik ediyorum. İhracat, ülkemız için kalkınma yolculuğunda vazgeçilmez bir unsurdur," dedi.

Ağar ayrıca, hükümetin küresel ekonomideki değişimlere ayak uydurarak, katma değerli ihracat hedeflediğini belirtti.

Kayseri Valisi'nden Destek Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de ödül kazanan iş insanlarını tebrik ederek, "Herkes, kendi ailesi için değil, ülkemiz için mücadele ediyor. Bu sebeple ihracat, milli bir mesele olarak görülmelidir," açıklamasında bulundu.

AKAMİB Başkanı Kılıçer'in Açıklamaları

AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer de, 5 bini aşkın üye ile 187 ülkeye ihracat yaptıklarını vurguladı. Kılıçer, Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü için 8 milyar dolarlık bir ihracat kaydedildiğini belirtti.

Plaket Töreni

Konuşmaların ardından, törende toplamda 24 iş insanına plaket verildi. Bu teşviklerle, ihracatçıların ülke ekonomisine katkıları ve ihracatın önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) tarafından Kayseri'de en...

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) tarafından Kayseri'de en fazla ihracat yapan iş insanlarına plaket verildi. Birlik tarafından organize edilen AKAMİB 2023 yılı Kayseri ili ihracat şampiyonları ödül töreni, Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) tarafından Kayseri'de en...

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) tarafından Kayseri'de en fazla ihracat yapan iş insanlarına plaket verildi. Birlik tarafından organize edilen AKAMİB 2023 yılı Kayseri ili ihracat şampiyonları ödül töreni, Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

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