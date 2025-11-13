Kayseri İncesu'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza Detayları

Kayseri-Nevşehir yolu Garipçe mevkiinde meydana gelen kazada; 68 AFH 034 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrilerek takla attı. Olayı gören ve duraklayan Yeni Aksaray firmasına ait 68 BK 707 plakalı yolcu otobüsüne, arkasından gelen 63 ADA 706 plakalı tır makaslayarak çarptı.

Müdahale ve Sonrası

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, refüje devrilen kamyonette bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonette bulunan diğer iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; yaralılardan birinin durumu ağır olarak bildirildi.

Kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Bölge temizlenip emniyet önlemleri alındıktan sonra yol kontrollü olarak trafiğe yeniden açıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Yetkililer kazanın oluş nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

