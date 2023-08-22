Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya ve Nevşehir'de korku dolu anlar! Binlerce kişi deprem paniğiyle sokağa döküldü

Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, hızlı bir şekilde yetkilileri harekete geçirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.



BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI





Sarız ilçesinde yaşanan depremin özellikleri AFAD tarafından açıklandı. Saat 13:17'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.7 olarak belirlendi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Bu sarsıntı sadece Sarız ilçesiyle sınırlı kalmayarak çevre iller olan Kahramanmaraş, Malatya ve Nevşehir'de de hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada, gerekli kurumların hızlı bir şekilde harekete geçtiğini belirtti. AFAD ve ilgili diğer kurumların saha tarama ekiplerinin hemen göreve başladığını ifade etti. Bakan Yerlikaya, "Sarız ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.