Kayseri Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan ulaşımı aksattı

Heyelan sonucu ulaşıma kapanan Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda çalışmalar tamamlandı ve yol yeniden açıldı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan şelalelere giden vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Kayseri Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan ulaşımı aksattı
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Yahyalı-Kapuzbaşı Şelaleleri yolu, gece boyunca devam eden sağanak yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle Ceviz Dalı asma köprü bölgesinde ulaşıma kapandı. Yetkililer, heyelanın meydana geldiği bilgisini paylaştı.

heyelan

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Kapuzbaşı Şelaleleri yolunu açtı. 

heyelan

Şelalelere giden vatandaşlar, Taşoluk yolunu kullanarak ulaşım sağladı. Yolun trafiğe açılmasıyla birlikte şelalelerin güzelliğini görmek isteyenler rahatladı.

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