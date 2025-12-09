DOLAR
Kayseri Kariyer Merkezi Kasım 2025'te 351 Kişiyi İstihdama Kazandırdı

Kayseri Kariyer Merkezi, 2025 Kasım'ında 351 kişiyi istihdama kazandırdı; ayda 336 ilan, 709 başvuru ve 74 bin 572 SMS yönlendirmesi yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:12
Kayseri Kariyer Merkezi 2025 Kasım verileri: 351 kişi iş buldu

Belediye destekli merkez, sanayiye nitelikli iş gücü sağlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Kayseri Kariyer Merkezi, 2025 yılının Kasım ayında 351 kişiyi istihdama kazandırarak kentin üretim gücüne önemli katkı sağladı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen merkez, bir aylık dönemde 2 bin 141 talep edilen işçi için 336 ilan yayımladı ve 709 başvuru aldı. Aynı ay içinde 74 bin 572 yönlendirme (SMS) yapılırken toplam 351 kişi iş imkânı buldu.

Merkezin 11 aylık performansı da dikkat çekiyor: 7 bin 316 başvuru alındı ve 493 bin 426 kişi yönlendirildi. Toplam 2 bin 930 kişi istihdama dâhil edilirken, 2 bin 967 ilan yayımlandı ve istihdam talepleri 8 bin 976 kişiye ulaştı.

Kayseri Kariyer Merkezi, iş arayanlarla işverenleri buluşturarak hem vatandaşlara hem de işletmelere etkin destek sunuyor. Sanayi ve ticaret kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen merkez, özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik ve ara eleman açığını hızlı ve hedefe yönelik şekilde kapatma rolünü üstleniyor.

Kayseri Kariyer Merkezi, iş gücü piyasasında kalıcı ve köklü çözümler sunmaya devam edeceğini belirterek, kentin istihdam dinamiklerine katkısını sürdürecek.

