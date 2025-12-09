Kayseri Kariyer Merkezi Kasım 2025'te 351 Kişiyi İstihdama Kazandırdı

Kayseri Kariyer Merkezi 2025 Kasım verileri: 351 kişi iş buldu

Belediye destekli merkez, sanayiye nitelikli iş gücü sağlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Kayseri Kariyer Merkezi, 2025 yılının Kasım ayında 351 kişiyi istihdama kazandırarak kentin üretim gücüne önemli katkı sağladı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen merkez, bir aylık dönemde 2 bin 141 talep edilen işçi için 336 ilan yayımladı ve 709 başvuru aldı. Aynı ay içinde 74 bin 572 yönlendirme (SMS) yapılırken toplam 351 kişi iş imkânı buldu.