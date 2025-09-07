DOLAR
Kayseri Melikgazi'de 'Kasten Yaralama' Zanlısı P.K. Tutuklandı

Kayseri Melikgazi'de Ahi Evran Mahallesi'ndeki kasten yaralama olayında P.K. suç aletiyle yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 02:02
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 02:02
Emniyetin çalışması sonucu yakalanma

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmada, 'kasten yaralama' suçundan gözaltına alınan şüpheli P.K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekipleri Ahi Evran Mahallesi'nde meydana gelen olaya ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ikameti tespit edilen şüpheli P.K., suç aletiyle birlikte ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

