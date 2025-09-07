Kayseri Melikgazi'de 'Kasten Yaralama' Zanlısı P.K. Tutuklandı
Emniyetin çalışması sonucu yakalanma
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmada, 'kasten yaralama' suçundan gözaltına alınan şüpheli P.K. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekipleri Ahi Evran Mahallesi'nde meydana gelen olaya ilişkin çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında ikameti tespit edilen şüpheli P.K., suç aletiyle birlikte ekiplerce yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.