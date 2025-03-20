Kayseri-Nevşehir Kara Yolu Yeniden Açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Kayseri-Nevşehir kara yolu, sürücülerin bekleyişinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hava koşulları nedeniyle dün akşamdan itibaren trafiğe kapalı olan kara yolunda, ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde sabah saatlerinde yolların kontrol edilmesi ile ulaşım sağlanmaya başlandı.

Ayrıca, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Sivas kara yolunun Kayseri-Şarkışla bölümü ile Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı-Göksün arasında yine ekiplerin çalışmaları sürdürülüyor. Bu yolların açılması için çalışmalar devam ederken, TIR geçişine kapatılan Kayseri-Malatya kara yolunun Pınarbaşı ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasındaki bölümde de Karayolları ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam etmektedir.