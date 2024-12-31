Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrika Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Kayseri'de Fabrika Yangını: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde, 24. Cadde üzerinde bulunan bir boru ve profil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olay, sanayi bölgesinin kalbinde büyük bir paniğe yol açarken, bölgedeki itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, ekiplerin yoğun çabaları sürüyor. Yangının büyümemesi için tüm tedbirler alınırken, bölgedeki güvenlik önlemleri arttırıldı.

Son gelişmeleri takip ederken, olayla ilgili daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir boru ve profil fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir boru ve profil fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale etti.