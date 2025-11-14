Kayseri OSB Kışa Hazır — Mehmet Yalçın Açıkladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, kar ve buzlanmaya karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Başkan Mehmet Yalçın, personel, araç ve tuz stoklarının yeterli olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:15
Mehmet Yalçın: Sanayiciye 7/24 hizmet veriyoruz

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, kış mevsimi öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, bölgedeki sanayicilere 7/24 hizmet sunduklarını belirtti.

Başkan Yalçın, kış aylarında kar yağışı ve buzlanmaya bağlı trafik aksamalarının yaşanmaması için hazır olduklarını söyledi. Kar küremesi ve tuzlama yapan araçların ekipmanlarının bakımları yapılarak hazırlıkların tamamlandığı ve tuz stoklarının yeterli düzeyde bulunduğu vurgulandı.

Kayseri OSB içindeki tüm yollarda gerekli kontrollerin yapıldığına dikkat çeken Yalçın, 22 Haziran 2022 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 60 kilometre yeni asfaltlama işleminin bitirildiğini kaydetti. Başkan Yalçın, "3 yılı aşkın süredir yaptığımız asfalt yenileme çalışması sayesinde yollarımız daha güvenli hale getirildi." dedi.

Personel, tüm araç ve ekipmanlarla kış şartlarına hazır olunduğunu belirten Yalçın, sanayicilerin ve çalışanların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin görev başında olacağını ifade etti.

Karşılaşılabilecek aksaklıkların kısa sürede giderilebilmesi için Bölge Müdürlüğü'ne 0 352 321 11 00 numaralı telefondan ya da 0 552 321 11 00 numaralı whatsapp hattından ihbarda bulunulabileceği hatırlatıldı.

