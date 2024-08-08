Kayseri Pastırması ve Sucuğu İçin Uyarı

Kayseri'nin Coğrafi İşareti Tehdit Altında

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nin Başkanı Ercan Aras, başka şehirlerde üretilen pastırma ve sucukların Kayseri pastırması ve sucuğu adıyla satılmasının, yerel ürünlerin itibarını zedelediğini açıkladı.

Üretim Şartlarına Dikkat Çekildi

Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında tatil için Kayseri'ye gelen gurbetçilerin yöresel tatlara ilgisinin arttığını belirtti. Ancak bazı üreticilerin kötü koşullarda üretilen ürünleri Kayseri markası altında pazarladığını dile getirdi.

"Kayseri Denince Söz Konusu Geleneklerdir" diyen Aras, Kayseri'nin geçmişten gelen pastırma ve sucuk geleneğinin hijyenik entegre tesislerde ve geleneksel yöntemlerle üretildiğini belirtti. Bu lezzetin başka yerlerde bulmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Tüketicilerin Şikayetleri Artıyor

Son günlerde tüketicilerden gelen geri dönüşlerin, Kayseri'den alınan pastırmanın ve sucukların lezzetinde fark olduğunu ortaya çıkardığını ifade eden Aras, bu durumu dışarıdan getirilen ürünlere bağladı.

Aras, "Dışarıdan gelen vatandaş, Kayseri'de üretilmiş ürün almak istiyor ama çoğu bu ürünlerin başka yerlerden geldiğini bilmiyor. Başka şehirlerden Kayseri pastırması ve sucuğu diye satılan ürünler yüzünden yerel üreticiler zor durumda." dedi.

Üreticilerin Rekabet Gücü Düşüyor

Kayseri'nin pastırma ve sucuk üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu kaydeden Aras, dışarıdan gelen düşük maliyetli ürünlerin sektörde fiyat rekabeti oluşturduğunu dile getirdi. "Biz 15-20 günlük doğal kuruma süreci ile ürün üretirken, onlar birkaç günde fırınlarda sucuk ve pastırma çıkarıyorlar." diyerek sektördeki dengenin bozulacağına dikkat çekti.

Bu gelişmeler karşısında, ilgili tarafların acilen harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Aras, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Kayseri pastırma ve sucuğuna sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, başka şehirlerde uygun olmayan koşullarda üretilip kente getirilerek "Kayseri pastırması ve sucuğu" diye satılan ürünlere dair açıklamalarda bulundu.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, başka şehirlerde uygun olmayan koşullarda üretilip kente getirilerek "Kayseri pastırması ve sucuğu" diye satılan ürünlere dair açıklamalarda bulundu.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, başka şehirlerde uygun olmayan koşullarda üretilip kente getirilerek "Kayseri pastırması ve sucuğu" diye satılan ürünlere dair açıklamalarda bulundu.