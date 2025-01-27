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Kayseri Şehir Hastanesi'nde Şüpheli Numune Kapları Değiştirildi

Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde bazı numune kaplarının tedbiren değiştirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:58
Kayseri Şehir Hastanesi'nde Şüpheli Numune Kapları Değiştirildi

Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve patoloji ünitelerinde kullanılan bazı numune kaplarının solüsyon içerikleri ile ilgili şüphelerin ortaya çıkmasının ardından tedbiren değiştirildiğini bildirdi. Bakanlık, tedarikçi ile irtibat kurarak bu numune kaplarının değiştirilmesi işlemini gerçekleştirdi.

Kamuoyuna Duyuru Yapıldı

Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi: "Kayseri Şehir Hastanesi endoskopi ve patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içerikleriyle ilgili şüpheleri üzerine tedarikçi ile irtibata geçilerek bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir. Buna ilaveten şüphe duyulan sınırlı sayıda numune kaplarıyla ilgili muhakkik atanarak gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yaşanan bu durum, sağlık hizmetlerinde alınan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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