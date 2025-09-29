Kayseri Talas'ta 12 Yaşındaki Çocuğun Bıçakladığı Üvey Baba Ağır Yaralandı

Kayseri Talas'ta 12 yaşındaki çocuk tartışma sonrası üvey babası Hasan P.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı Erciyes Üniversitesi'ne kaldırıldı, çocuk Çocuk Şube'ye götürüldü.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 23:54
Kayseri Talas'ta 12 Yaşındaki Çocuğun Bıçakladığı Üvey Baba Ağır Yaralandı

Kayseri Talas'ta 12 Yaşındaki Çocuğun Bıçakladığı Üvey Baba Ağır Yaralandı

Olayın Detayları ve Soruşturma

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Mevlana Mahallesi Özkan Sokak adresindeki 15 katlı apartmanın 8'inci katında yaşayan aile bireyleri arasında çıkan tartışma sonucunda 12 yaşındaki Y.C.K. adlı çocuk, üvey babası Hasan P. (31)'yi bıçakladı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Hasan P.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Olayın ardından, üvey babasını yaralayan Y.C.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Olay yerinden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanan polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba ağır yaralandı. İhbar...

Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

