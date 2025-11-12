Kayseri Talas'ta 200 Metrelik Uçurumdan Düşen Otomobil: 1 Ölü

Kayseri Talas'ta Derevenk Viyadüğü yakınında bulunan otomobilin 200 metrelik Derevenk Vadisi'ne düştüğü, sürücünün Ahmet Mete Y. (30) olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 01:22
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 01:22
Derevenk Viyadüğü yakınında kaybolan araç, Derevenk Vadisi'nde hurdaya dönmüş halde bulundu

Kayseri’nin Talas ilçesinde son kez viyadük yakınlarında görülen bir otomobil, yapılan arama çalışmaları sonucu yaklaşık 200 metre yükseklikteki Derevenk Vadisi'nde uçurum dibinde hurdaya dönmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tablakaya Mahallesi Derevenk Viyadüğü yan yoluna bir otomobilin girdiğini gören polis ekipleri; aracın geri dönmemesi üzerine bölgede arama başlattı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, İtfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı aramada; Derevenk Vadisi'nde kaza yapmış bir otomobil tespit edildi. Araçta yapılan kontrolde hurdaya dönmüş otomobilde bir erkek cesedine rastlandı.

Yapılan kimlik tespit çalışmalarında cesedin Ahmet Mete Y. (30)'ye ait olduğu belirlendi. Ekipler tarafından otomobilin içinden çıkarılan Ahmet Mete Y.'nin cansız bedeni, iş makinası yardımıyla 200 metrelik derinlikten çıkartıldı ve otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

