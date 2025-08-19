DOLAR
Kayseri Talas'ta Babasını Bıçaklayarak Öldüren E.R. Hâkim Karşısında

Kayseri Talas'ta miras tartışmasında babasını bıçaklayarak öldüren E.R.'nin Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılaması başladı; tutukluluğu sürdü.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:19
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık E.R., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmasında, ekonomik durumu kötü olduğu için borç almaya gittiği babasının kendisine hakaret ettiğini ve tokat attığını öne sürdü. Bunun üzerine mutfaktan aldığı bıçakla babasını bıçakladığını iddia eden sanık, sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını ve olay nedeniyle pişman olduğunu belirtti.

Müşteki H.R., ölenin babası, öldürenin ise ağabeyi olduğunu ifade ederek, "Üzüntümüz, öfkemiz birbirine girmiş durumda. Ben Allah'a havale ettim. Şikayetçi değilim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Yenidoğan Mahallesi'nde 8 Mayıs'ta M.R. (83) ile oğlu E.R. (58) arasında miras yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüşmüş, kavga sırasında bıçakla yaralanan M.R. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan E.R. tutuklanmıştı.

