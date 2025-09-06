DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.561.936,48 0,69%

Kayseri Talas'ta Devrilen Motosiklette 2 Yunus Polisi Yaralandı

Kayseri Talas'ta devrilen motosiklette 2 yunus polisi yaralandı; yaralılar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 17:52
Kayseri Talas'ta Devrilen Motosiklette 2 Yunus Polisi Yaralandı

Kayseri Talas'ta Devrilen Motosiklette 2 Yunus Polisi Yaralandı

Olayın Detayları

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde devrilen motosiklette 2 yunus polisi yaralandı.

Polis memuru M.K. yönetimindeki, plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde devrildi. Savrulan motosiklet, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile diğer polis memuru B.K., sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde devrilen motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı. Polis kaza...

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde devrilen motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı. Polis kaza yerinde çalışma yaptı.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde devrilen motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı. Polis kaza...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
2
İsrail Gazze'de Çok Katlı Binaları Yıkıyor: Filistinliler Göçe ve 'Ölüm Çemberine' İtiliyor
3
Paris'te Binler 'Gazze'deki Soykırım Sona Ersin' Talebiyle Yürüdü
4
Gazze Hükümeti İsrail'in 'Hamas Askeri Faaliyetleri' İddialarını Yalanladı
5
Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: Savunma Sanayi Hamlelerimize Karşı Düşmanca Tavır
6
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' için karanlık senaryolara karşı hazırlıklıyız

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı