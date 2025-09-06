Kayseri Talas'ta Devrilen Motosiklette 2 Yunus Polisi Yaralandı

Olayın Detayları

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde devrilen motosiklette 2 yunus polisi yaralandı.

Polis memuru M.K. yönetimindeki, plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde devrildi. Savrulan motosiklet, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile diğer polis memuru B.K., sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

