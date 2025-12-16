DOLAR
Kayseri Turizmi İçin Rehberlerle Buluşma: Vali Gökmen Çiçek

Vali Gökmen Çiçek, Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur ve turist rehberleriyle buluştu; Kayseri turizminin tanıtımı, sürdürülebilir gelişimi ve bölgesel iş birliği konuşuldu.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:26
Kayseri Turizmi İçin Rehberlerle Buluşma: Vali Gökmen Çiçek

Kayseri'de turizm gündemi: Vali Çiçek rehberlerle buluştu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur ve odaya bağlı turist rehberleriyle Valilik Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıda ele alınan konular

Toplantıda, Kayseri'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin daha etkin tanıtılması, turizm potansiyelinin artırılması, belediyeler ve diğer paydaşlarla yapılan çalışmalar ile bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek toplantıda şunları vurguladı: "Turist rehberlerinin sahadaki deneyimleri ve görüşleri bizim için önemli. Kayseri turizminin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik yapılabilecek olan çalışmalara her türlü desteği vermeye hazırız".

Görüş alışverişi ve önerilerin paylaşılmasının ardından toplantı sona erdi.

