Kayseri TÜRKSOY 2027 Adaylığında İddialı: 'Biz Güçlü Bir Adayız'

Kayseri TÜRKSOY 2027 adaylığında iddialı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylık sürecine ilişkin düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıya Başkan Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kaymakamlar, il müdürleri, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Konuşmasında Kayseri’nin tarihî ve kültürel zenginliklerine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, "Tarihe sahip çıkıyor, tarihin zenginliğini geleceğe taşımaya özen gösteriyoruz. Biz güçlü bir adayız" sözleriyle adaylığa duyulan inancı ifade etti.

Anadolu'nun önsözü: Kayseri

Büyükkılıç, Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihi, Anadolu’da yazının ilk buluştuğu kent olması ve 7,7 milyon yıllık fosilleri ile geçmişin izlerini taşıdığını belirtti. Kentin kadim medeniyetlerin merkezi ve tarih boyunca Kapadokya Krallığı’na başkentlik etmiş bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Başkan, TÜRKSOY ve Türk Cumhuriyetlerinin kültürel çalışmalarında Kayseri’nin güçlü bir merkez olarak ön plana çıkacağını vurgulayarak, bu başarının 2027’de ilgili devletlerin kurum ve kuruluşlarının sahip çıkmasıyla tescilleneceğini söyledi. "Kayseri adeta Anadolu’nun önsözü" ifadesini kullandı.

Proje ve etkinlik planları

Büyükkılıç, kentin müzeleştirme çalışmaları ve Kültepe Kaniş-Karum bölgesindeki çalışmalara değinerek, Erciyes Kayak Merkezi, Turizm Master Planı, restorasyon ve müzecilik projeleri ile gastronomi etkinliklerinin adaylık sürecinin temel taşları olduğunu aktardı. Kayseri’nin Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri unvanı ve Dünya Spor Başkenti adaylığına ilişkin çalışmalar da gündemde tutuluyor.

Adaylık döneminde sanat sergileri, konserler, sağlık, gastronomi, spor, yükseköğretim, ekonomi, basın ve sosyal bilimler alanlarında geniş katılımlı toplantılar; Dede Korkut ve Nasrettin Hoca panelleri ile yazar-okur buluşmaları planlanıyor. Ayrıca dostluk futbol turnuvaları, Erciyes kış spor şenlikleri ve geleneksel spor festivalleri gibi etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri 2027’ye hazır" mesajını paylaştı.

Vali ve kurumların desteği

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusu ve çalışmalarının çok değerli olduğunu vurguladı. Çiçek, Kayseri’nin kültür, sanayi, ticaret, eğitim ve tarımda yükselen bir değer olduğunu belirterek, şehrin adaylığına valilik olarak destek vereceklerini açıkladı.

Başvuru ve sunumlar

Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, Kayseri’nin TÜRKSOY Dünya Kültür Başkenti adaylık başvurusunu 22 Ekim 2025 tarihinde yaptıklarını açıkladı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ise Erciyes Kayak Merkezi’ni bir destinasyon haline getirme sürecini anlattı ve 21-24 Aralık tarihlerinde Türk Kayak Merkezleri Birliği’nin ilk toplantısının Kayseri’de yapılacağını belirtti. Ayrıca bu kış Kökbörü branşı ile Erciyes’te özel bir program düzenlenmesinin planlandığı ifade edildi.

Toplantı sonunda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2027 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Adaylık Süreci Tanıtım Videosu gösterimi yapıldı. Başkan Büyükkılıç toplantıyı, şehrin tanıtımı ve adaylığın sahiplenilmesi çağrısıyla sonlandırdı.

