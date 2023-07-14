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Kayseri'de büyük keşif: 7.5 milyon yıllık zürafa kemikleri bulundu

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Kayseri'de büyük keşif: 7.5 milyon yıllık zürafa kemikleri bulundu
7.5 milyon yıl öncesine ait zürafa kemikleri bulundu! Kayseri'deki kazılar, kırılmadan günümüze kadar sağlam kalan eşsiz bir fosili gün yüzüne çıkardı. İşte detaylar...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı kıyısında gerçekleştirilen kazı çalışmaları, büyük bir keşifle sonuçlandı. Bu yıl yapılan çalışmalarda, 7,5 milyon yıllık bir zürafaya ait ön kol kemiği bulundu. Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, yapılan kazılar hakkında detaylı bilgi verirken, bölgede daha önce çeşitli fosillere rastlandığını belirtti. Ancak, bu yılki keşif, özellikle zürafanın ön kol kemiğinin sağlam ve kırılmamış bir şekilde günümüze ulaşmış olmasıyla büyük bir öneme sahip.

TOPLAM 612 FOSİL BULUNDU

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Kazı çalışmalarının 2017 yılında başladığını ve Yamula Barajı lokalitelerinde toplamda 612 fosil bulunduğunu açıklayan Köylüoğlu, bu fosillerin çeşitli canlı türlerine ait olduğunu ifade etti. Hortumlugiller, zürafagiller, atgiller ve boş boynuzlular gibi farklı gruplara ait fosillerin bulunduğunu belirten Köylüoğlu, ayrıca etçil hayvanlar ve domuzlar gibi canlılara da rastlandığını söyledi.

Bu yılki çalışmalarda ise önemli bir buluntu olan zürafaya ait ön kol kemiğinin ortaya çıktığını belirten Köylüoğlu, bu fosilin eklemli bir halde bulunduğunu ve sağlam bir şekilde korunduğunu dile getirdi. Kazı ekibi tarafından üzerinde detaylı çalışmaların yapıldığı bu önemli fosilin, Yamula Barajı kazılarının önemini bir kez daha vurguladığını ifade etti.

Kayseri'deki kazı çalışmalarının 10 kişilik bir ekip tarafından yürütüldüğünü belirten Köylüoğlu, yaz aylarında ise öğrencilerin ekibe dahil olduğunu söyledi. Bu yıl, fosillerin kesek halinde çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Köylüoğlu, bu yöntemin daha detaylı ve özenli bir şekilde çalışma imkanı sağladığını ifade etti.

Yamula Barajı kazıları, Kayseri'nin jeolojik ve paleontolojik zenginliklerini gün yüzüne çıkarması açısından büyük önem taşıyor. Keşfedilen fosiller, geçmişin izlerini sürerek canlıların evrimsel süreçlerini anlamamıza katkı sağlıyor ve bilimsel araştırmalar için büyük bir değer taşıyor.

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