Kayserili Çiftçiler Zirai Dona Karşı Meyve Ağaçlarını Buz ile Koruyor

Kayserili Çiftçiler Zirai Dona Karşı Önlem Alıyor

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden biri olan Kayseri'de, çiftçiler ürünlerini zirai dona karşı korumak amacıyla ağaçların üzerine buz tabakası oluşturarak çeşitli önlemler alıyorlar. Özellikle Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçelerindeki üreticiler, pazar gününe kadar etkili olması beklenen zirai don için ciddi hazırlıklar yapıyor.

Zirai Don Uyarısı ve Uygulamalar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarılar sonrasında, “Spring Su Uygulaması” adlı yöntemle meyve gözlerini korumak için mücadele ediliyor. İnşa edilen sistem, sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birlikte ağaçların üzerine su püskürtüyor ve bu sayede meyve gözlerinin üzerindeki buz tabakası oluşturuluyor.

Suyun buza dönüşmesi sırasında çıkan gaz, meyve gözlerinin ısısını artırarak dondan korunmalarını sağlıyor. Bu sistem, bölgede geniş bir üretici kitlesi tarafından tercih edilmekte.

Üreticilerin Görüşleri

Bölgede faaliyet gösteren ziraat mühendisi Nurettin Çiftçi, zirai don uyarısının ardından bahçesine püskürtme sistemi kurduğunu belirterek, “Zirai dona karşı üreticilerin çeşitli yöntemleri var ancak spring sistemi en iyisi. Bu sistemin içindeki buz, meyve gözlerini etkili bir şekilde koruyor.” dedi.

Çiftçi, bu yöntemi 7 yıldır kullandıklarını ifade ederek, “Daha önceki yıllarda eksi 6 dereceye kadar olan don olaylarında ürünlerin %90’ını koruduk. Ancak bu gece eksi 15 dereceye kadar inen hava sıcaklığı bu sistemi ne kadar etkileyecek bilinmiyor.” diye ekledi.

Üreticilerden Nuri Akça ise birçok çiftçinin geceyi bahçelerinde geçirdiğini belirtiyor. Spring sisteminin yüksek maliyetli olduğunu vurgulayan Akça, bu konuda yetkililerden destek beklediklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'de çiftçiler, ürünlerini zirai dona karşı ağaçların üzerinde oluşturulan buz tabakasıyla korumaya çalışıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, pazar gününe kadar devam edecek zirai dona karşı bölgede, "Spring Su Uygulaması" adı verilen yöntemle meyve gözleri korunmaya çalışılıyor.

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'de çiftçiler, ürünlerini zirai dona karşı ağaçların üzerinde oluşturulan buz tabakasıyla korumaya çalışıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, pazar gününe kadar devam edecek zirai dona karşı bölgede, "Spring Su Uygulaması" adı verilen yöntemle meyve gözleri korunmaya çalışılıyor.