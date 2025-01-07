DOLAR
35,34 -0,08%
EURO
36,66 0,13%
ALTIN
3.013,67 -0,81%
BITCOIN
3.457.394,24 4,11%

Kayserispor-Galatasaray Maçında Gözaltına Alınan 10 Taraftar Serbest Bırakıldı

Kayserispor-Galatasaray maçındaki olaylar sonrası gözaltına alınan 10 taraftar, adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 18:13
Kayserispor-Galatasaray Maçında Gözaltına Alınan 10 Taraftar Serbest Bırakıldı

Kayserispor-Galatasaray Maçındaki Olaylar Sonrası Gözaltılar

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında gerçekleşen Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasındaki olaylarla ilgili önemli bir güncelleme geldi. 22 Aralık Pazar günü, maçın 60. dakikasında tribünlerde başlayan karışıklıklar nedeniyle il emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Olaylara karıştığı tespit edilen 10 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde gerçekleştirilen işlemlerin ardından, bu şahıslar adliyeye sevk edildi.

Adliyede yapılan işlemlerin sonucunda, gözaltındaki şahıslardan 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere tamamı serbest bırakıldı. Olayların detayları ve adli süreçle ilgili gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İrlanda, Güney Afrika'nın Soykırım Davasına Müdahil Oluyor
2
Filistin, İsrail'in Provokatif Haritasına Karşı Tepkisini Ortaya Koydu
3
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Daha Fazla Bölgeden Çekildi
4
Tarım Kredi Market'e Yönelik Dolandırıcılık Olayında 7 Şüpheli Gözaltında
5
Rize'deki Silahlı Saldırıda İki Kişi Hayatını Kaybetti
6
Konya'da 1822 Kilogram Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi
7
Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü TOBB'da İmzalandı

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor