Kayserispor-Galatasaray Maçında Gözaltına Alınan 10 Taraftar Serbest Bırakıldı

Kayserispor-Galatasaray Maçındaki Olaylar Sonrası Gözaltılar

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında gerçekleşen Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasındaki olaylarla ilgili önemli bir güncelleme geldi. 22 Aralık Pazar günü, maçın 60. dakikasında tribünlerde başlayan karışıklıklar nedeniyle il emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Olaylara karıştığı tespit edilen 10 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde gerçekleştirilen işlemlerin ardından, bu şahıslar adliyeye sevk edildi.

Adliyede yapılan işlemlerin sonucunda, gözaltındaki şahıslardan 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere tamamı serbest bırakıldı. Olayların detayları ve adli süreçle ilgili gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.