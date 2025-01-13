KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:39
KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

KAYÜ Rektörü Yılın Kareleri Oylamasında

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak önemli bir etkinlikte yer aldı.

Oylama, fotoğrafçılık alanındaki yeteneklerin sergilendiği ve toplumu bilgilendiren önemli karelerin seçilmesini amaçlıyor. Rektör Karamustafa'nın bu etkinliğe katılması, üniversitenin sanata ve kültüre olan katkısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Katılımıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Karamustafa, "Bu tür etkinlikler, sanatsal ve kültürel yaşantının zenginleşmesi açısından büyük bir öneme sahip. Anadolu Ajansı'nın bu çalışması, sanatın yaygınlaşmasına katkı sağlıyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Anadolu Ajansı'nın (AA)...

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Rektör Karamustafa, makamında "Roketsan", "Lifebox" ve "Sony" katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan 140 fotoğrafı inceledi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Anadolu Ajansı'nın (AA)...

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Rektör Karamustafa, makamında "Roketsan", "Lifebox" ve "Sony" katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan 140 fotoğrafı inceledi.

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