Kaz Dağları yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altında..

Balıkesir'in Edremit ilçesi dün orman yangınıyla karşı karşıya geldi. Kaz Dağları eteklerindeki Kavurmacılar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alandan dün öğle saatlerinde başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

İlk müdahale havadan helikopter ve uçaklarla yapılırken, karadan 38 arazöz ve 14 su ikmal aracı farklı iş makineleriyle müdahale edildi. Yangına müdahalede yaklaşık 250’ye yakın personel görev aldı.

Gece boyunca süren yangın söndürme çalışmaları bugün tamamlandı. Yangının kontrol altına alındığı bilgisinin paylaşılması sonrası resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamasında orman yangının havadan ve karadan yoğun müdahale gösteren ekipler tarafından saat 11.30'dan itibaren kontrol altına alındığını ve ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiğini söyledi.