Kaza geçiren Doğan Sabancı uyanır uyanmaz ilk bunu söyledi! Duyanlar gözyaşlarına boğuldu

Denizde kayalıklara çarparak ölümün eşiğinden dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın hastanede tedavileri devam ederken Vuslat Doğan Sabancı’nın o cümlesi herkesi yıktı. Detaylar haberimizde…







VUSLAT DOĞAN SABANCI'NIN GÖZLERİNİ AÇAR AÇMAZ SORDUĞU İLK SORU YÜREKLERİ BURKTU

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Yunanistan'da gemi kazası geçiren Vuslat Doğan Sabancı'nın yüzü paramparça oldu. Ölümden dönen Sabancı'nın gözlerini açar açmaz ilk sorusu yürekleri dağladı.

Sabancı ailesinin Leros Adası'nda yaşadığı kaza ülke genelinde şok etkisi yarattı. Ölümden dönen aile üyelerinden Vuslat Doğan Sabancı ise ağır yaralandı. Doktorlar Sabancı'nın yüzünün paraçalandığı bildirdi. Ağır yaralanan Vuslat Sabancı uyanır uyanmaz bu soruyu sordu.

GÖZLERİNİ AÇAR AÇMAZ SORDUĞU İLK SORU YÜREKLERİ BURKTU

Vuslat Sabancı'nın kazanın ardından bir Amerikan hastanesinde tedavi gördüğü ve iki ameliyat geçirdiği biliniyor. Öte yandan Sabancı'nın en az 10 ameliyat daha geçireceği biliniyor. Kimseyle görüşmesine izin verilmeyen Vuslat Sabancı'nın ilk sözleri resmen yürek parçaladı. Sabancı'nın ağzından ilk çıkan sözler şu oldu: “Oğullarım hayatta mı? Onları bana getirin…” oldu.

HERKESİ DUYGULANDIRDI

Kazanın ardından şok yaşayan Sabancı çiftinin çocukları ve sevdikleri dışında kimseyle görüşmesine izin verilmedi. Yaşadıkları kazayla şoka giren ailenin tedavileri devam ederken, Vuslat Sabancı'nın atlattığı bu ölümcül kaza sonrası gözlerini açar açmaz çocuklarını sorması herkesi duygulandırdı.

TEDAVİLER DEVAM EDİYOR

İş dünyasının ve sosyetenin önemli isimleri Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, çocuklarıyla geçirdikleri kaza sonrası ilk yardım için Bodrum'a getirildi. Ali Sabancı daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a götürülerek özel bir hastaneye nakledildi. Ali Sabancı'nın vücudunun çok fazla kırık olduğu biliniyor.