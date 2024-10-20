Kazablanka'da Binlerce Faslı, İsrail'in Saldırılarına Karşı Sokaklarda

Kazablanka'da Büyüyen Tepki

Fas'ın batısında bulunan Kazablanka şehrinde, binlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnana yönelik saldırılarını kınamak üzere sokağa döküldü.

Filistin'e Destek Çağrısı

Fas Filistin'i Destekleme Cephesi'nin önderliğinde düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar şehir merkezindeki ana caddeleri doldurdu. Göstericiler, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik askeri saldırılarının derhal durdurulmasını talep etti.

Gösteriye Katılanlar

"Filistin ve Lübnan halklarına karşı barbarca siyonist saldırıları durdurun" çağrısıyla gerçekleştirilen bu etkinliğe insan hakları aktivistleri ve siyasi temsilciler de katıldı. Katılımcılar, Filistin ve Lübnan bayrakları ile Hamas'ın siyasi liderlerinden Yahya Sinvar, İsmail Heniyye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın fotoğraflarını taşıdı.

Gazze'de Sözde "İnsani Ara" Süreci

Bu yürüyüş, İsrail'in Gazze'yi işgali sonrası 7 Ekim 2023'te Hamas'ın başlattığı saldırıların ardından gerçekleşti. O tarihten itibaren yapılan işgal ve saldırılarda net rakamlarla pek çok kayıp verildi. 7 Ekim'den bugüne kadar, Cezaevlerinde, hastanelerde ve eğitim kurumlarında gerçekleşen saldırılarda büyük bir sivil kayıp yaşandı.

Sonuçlar

İşgal altında bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalarda, 165 çocuk ve toplamda 759 Filistinli hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra, halen binlerce insanın enkaz altında olduğu ve hayatta kalmaya çalıştığı bildiriliyor.