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Kazablanka'da İsmail Heniyye İçin Büyük Protesto

Fas'ın Kazablanka kentinde, Hamas lideri İsmail Heniyye suikastını kınayan büyük bir gösteri yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 06:49
Kazablanka'da İsmail Heniyye İçin Büyük Protesto

Kazablanka'da İsmail Heniyye'ye Destek Gösterisi

Fas'ın Kazablanka kenti, binlerce kişinin bir araya geldiği büyük bir protestoya ev sahipliği yaptı. Gösteri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastını ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınamak amacıyla düzenlendi.

Filistin Ulusal Eylem Grubunun Çağrısı

Protesto, Filistin Ulusal Eylem Grubu tarafından organize edildi. Binlerce kişi, Kazablanka'nın meydanını doldurarak, siyasi suikastları reddettiklerini ve Arap ile İslam dünyasına bu duruma son vermeleri için acil müdahale çağrısında bulundular. Göstericiler, çeşitli pankartlar taşıyarak Filistinlilere destek verdiler.

Sloganlar ve Filistin Bayrağı

Göstericiler, "Fas'tan selamlar şehit Heniyye'ye", "Fas'tan selamlar gururlu Gazze'ye" ve "Fas ve Filistin iki halk değil, tek halktır" gibi sloganlar atarak, ülkedeki dayanışma ruhunu güçlü bir şekilde dile getirdiler. Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın görüntülerinin yanı sıra hayatını kaybedenlerin kareleri de gösteride yer aldı.

Mustafa el-Muni'nin Açıklamaları

Fas'taki Feza İnsan Hakları Derneği Başkanı Mustafa el-Muni, Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, protestonun ana amacının Heniyye'nin suikastını kınamak olduğunu belirtti. Muni, "Bu suikasta rağmen direniş kararlılığını koruyor. Kurtuluş süreci devam edecek ve Filistin topraklarını yok eden İsrail işgalinden kurtulacak başka liderler çıkacaktır." şeklinde konuştu.

Heniyye'nin Tahran'da Suikasta Uğraması

İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'daydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz sabahı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini duyurdu. Hem İran hem de Hamas, suikasttan İsrail'i sorumlu tutsa da, İsrailli yetkililer olayla ilgili herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

Heniyye'nin Siyasi Kariyeri

İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı. Bu görev, Filistin siyasi arenasındaki önemi ve etkisini artırmaktadır.

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