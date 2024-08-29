Kazada Kolunu Kaybeden İngiliz Hastanın Ağrılarına Umut: Eskişehir'de Pil Tedavisi

Eskişehir'de Devrim Niteliğinde Bir Tedavi

İngiltere'deki beklenmedik bir trafik kazası sonucunda sol kolu kaybeden çatı ustası Andrew Waddington, yıllardır çektiği inatçı ağrılara karşı yardım arayışında Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ulaştı. 20 yıl önce yaşadığı motosiklet kazasından sonra başlayan ağrılar, Waddington'ı zor bir mücadeleye sürüklemişti.

Ağrıların Amansız Takibi

Waddington, ülkesinde uygulanan birçok tedavi yöntemine başvurmasına rağmen, sürekli ve ataklar halinde devam eden ağrılarından kurtulamadı. Bu süreçte, omuz bölgesine uygulanan sinir işlemleri ve kapalı pil tedavileri de etkisiz kaldı.

Umut Veren Açık Yöntem

Sonunda, Türkiye'deki sağlık platformlarını kullanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Opr. Dr. Mehmet Beşir Sürme ile irtibat kurdu. Waddington'ın tedavi süreci, yaklaşık 3 saat süren bir açık cerrahi operasyonu ile başladı. Bu aşamada, boynundan alınan kemiğin ardından omuriliğe yerleştirilen "paddle elektrodu" ile çok daha etkili bir tedavi gerçekleştirildi.

Başhekimden Memnuniyet Mesajı

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, tedavi sürecini yerinde gözlemleyerek Waddington ile görüştü. Sağlık turizmi kapsamında kendilerine ulaşan hastanın, tedavi sonrası memnuniyet duyduğunu dile getirmesi üzerine Sungur, hastanelerinin uluslararası standartlarda hizmet sunduğunu vurguladı.

Hastanın Duyguları

Andrew Waddington, "Opr. Dr. Sürme ile görüştükten sonra kafamda hiçbir soru işareti kalmadı. Hastanenin olanakları beklediğimden daha iyi. Ameliyatım sonrası 3 aylık süreçte daha iyi olacağıma dair yüksek bir beklentim var," dedi.

Tedavi Detayları

Opr. Dr. Sürme, hastanın yaşadığı "fantom ağrılar" ile ilgili olarak, "Boyuna takılan ağrı pili, hastanın kolundan gelen anormal sinyalleri engelleyerek ağrının azalmasını sağlıyor," şeklinde bilgi verdi. Bu müdahale sonrasında Waddington'ın ağrılarında belirgin bir azalma gözlemlendi ve tedavi süreci başarıyla devam etti.

İngiltere'de geçirdiği trafik kazası sonrası sol kolu ampute edilen (kesilen) 59 yaşındaki İngiliz hastanın yıllardır yaşadığı dirençli ağrılar, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde açık yöntemle uygulanan "omurilik ağrı pili" tedavisi sayesinde belirgin düzeyde azaldı.

İngiltere'de geçirdiği trafik kazası sonrası sol kolu ampute edilen (kesilen) 59 yaşındaki İngiliz hastanın yıllardır yaşadığı dirençli ağrılar, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde açık yöntemle uygulanan "omurilik ağrı pili" tedavisi sayesinde belirgin düzeyde azaldı.

İngiltere'de geçirdiği trafik kazası sonrası sol kolu ampute edilen (kesilen) 59 yaşındaki İngiliz hastanın yıllardır yaşadığı dirençli ağrılar, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde açık yöntemle uygulanan "omurilik ağrı pili" tedavisi sayesinde belirgin düzeyde azaldı.

İngiltere'de geçirdiği trafik kazası sonrası sol kolu ampute edilen (kesilen) 59 yaşındaki İngiliz hastanın yıllardır yaşadığı dirençli ağrılar, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde açık yöntemle uygulanan "omurilik ağrı pili" tedavisi sayesinde belirgin düzeyde azaldı.

İngiltere'de geçirdiği trafik kazası sonrası sol kolu ampute edilen (kesilen) 59 yaşındaki İngiliz hastanın yıllardır yaşadığı dirençli ağrılar, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde açık yöntemle uygulanan "omurilik ağrı pili" tedavisi sayesinde belirgin düzeyde azaldı.

İngiltere'de geçirdiği trafik kazası sonrası sol kolu ampute edilen (kesilen) 59 yaşındaki İngiliz hastanın yıllardır yaşadığı dirençli ağrılar, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde açık yöntemle uygulanan "omurilik ağrı pili" tedavisi sayesinde belirgin düzeyde azaldı.

İngiltere'de geçirdiği trafik kazası sonrası sol kolu ampute edilen (kesilen) 59 yaşındaki İngiliz hastanın yıllardır yaşadığı dirençli ağrılar, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde açık yöntemle uygulanan "omurilik ağrı pili" tedavisi sayesinde belirgin düzeyde azaldı.

İngiltere'de geçirdiği trafik kazası sonrası sol kolu ampute edilen (kesilen) 59 yaşındaki İngiliz hastanın yıllardır yaşadığı dirençli ağrılar, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde açık yöntemle uygulanan "omurilik ağrı pili" tedavisi sayesinde belirgin düzeyde azaldı.

İngiltere'de geçirdiği trafik kazası sonrası sol kolu ampute edilen (kesilen) 59 yaşındaki İngiliz hastanın yıllardır yaşadığı dirençli ağrılar, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde açık yöntemle uygulanan "omurilik ağrı pili" tedavisi sayesinde belirgin düzeyde azaldı.