Kazadan Sonra Spora Dönüş: Fehmi Onur Akman’ın Hikayesi

Trafik Kazasının Ardından Yeni Bir Yolculuk

Samsun'da 15 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan futbolcu Fehmi Onur Akman, pes etmeden azmiyle yüksekokulu bitirmenin gururunu yaşıyor.

Kazanın Detayları

Arkadaşlarıyla Trabzon'dan Samsun'a dönerken geçirdiği kaza, genç sporcu için hayatının dönüm noktası oldu. Yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarptı ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından, boynunun kırık olduğunu öğrenmesi, hayatını köklü bir şekilde değiştirdi.

Azim ve İlerleme

21 yaşında iken kazadan sonra tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Fehmi, 8 yıl boyunca fizik tedavi aldı. Bu süreçte yürümeye yönelik kazanımlar elde etti, araba kullanmaya başladı ve bir çağrı merkezinde çalışmaya başladı. Hayatına spor katmanın verdiği motivasyonu buldu.

Boccia ve Masa Tenisi İle Yeniden Doğuş

5 yıl önce tanıştığı Boccia ve masa tenisi, Fehmi için yeni bir başlangıç oldu. Atakum Engelsiz Yaşam Merkezi'nde başladığı bu sporlarla önemli başarılar elde etti. Mezun olduğu Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile birlikte hedefleri de büyüdü.

Hayallerin Önemi

Fehmi, "İnsanı yaşatan hayaldir. Her zaman hayal kuruyorum. Bu sürecin arasında ayağa kalkmak, evlenmek ve çocuk sahibi olmaktı. Bu hayallerimin bir kısmı gerçekleşti, şimdi milli takımda forma giymek istiyorum," diyerek hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor.

Destek ve Motivasyon

Fehmi'nin eşi Ayşe Akman, onun tüm hedeflerine ulaşması için gereken desteği vermekte. "Eşim birçok şeyi başarmış durumda. Hem çalışarak hem de sporla bunu gösteriyor," diyor.

Fehmi Onur Akman'ın hikayesi, zorluklarla dolu bir hayatın içinden geçen azim dolu bir yolculuğun örneği. Hayallerine ulaşmak için mücadele eden Akman, hem kendisi hem de çevresi için ilham veriyor.

Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve futbolu bırakan 36 yaşındaki Fehmi Onur Akman, masa tenisi ve boccia ile spora devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nü kazanan ve geçen yıl mezun olan Akman'ın şimdiki hayali ise bocciada milli takımda forma giymek.

Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve futbolu bırakan 36 yaşındaki Fehmi Onur Akman, masa tenisi ve boccia ile spora devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nü kazanan ve geçen yıl mezun olan Akman'ın şimdiki hayali ise bocciada milli takımda forma giymek.

Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve futbolu bırakan 36 yaşındaki Fehmi Onur Akman, masa tenisi ve boccia ile spora devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nü kazanan ve geçen yıl mezun olan Akman'ın şimdiki hayali ise bocciada milli takımda forma giymek.

Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve futbolu bırakan 36 yaşındaki Fehmi Onur Akman, masa tenisi ve boccia ile spora devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nü kazanan ve geçen yıl mezun olan Akman'ın şimdiki hayali ise bocciada milli takımda forma giymek.

Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve futbolu bırakan 36 yaşındaki Fehmi Onur Akman, masa tenisi ve boccia ile spora devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nü kazanan ve geçen yıl mezun olan Akman'ın şimdiki hayali ise bocciada milli takımda forma giymek.

Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve futbolu bırakan 36 yaşındaki Fehmi Onur Akman, masa tenisi ve boccia ile spora devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nü kazanan ve geçen yıl mezun olan Akman'ın şimdiki hayali ise bocciada milli takımda forma giymek.

Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve futbolu bırakan 36 yaşındaki Fehmi Onur Akman, masa tenisi ve boccia ile spora devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nü kazanan ve geçen yıl mezun olan Akman'ın şimdiki hayali ise bocciada milli takımda forma giymek.

Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve futbolu bırakan 36 yaşındaki Fehmi Onur Akman, masa tenisi ve boccia ile spora devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nü kazanan ve geçen yıl mezun olan Akman'ın şimdiki hayali ise bocciada milli takımda forma giymek.

Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve futbolu bırakan 36 yaşındaki Fehmi Onur Akman, masa tenisi ve boccia ile spora devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nü kazanan ve geçen yıl mezun olan Akman'ın şimdiki hayali ise bocciada milli takımda forma giymek.

Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve futbolu bırakan 36 yaşındaki Fehmi Onur Akman, masa tenisi ve boccia ile spora devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nü kazanan ve geçen yıl mezun olan Akman'ın şimdiki hayali ise bocciada milli takımda forma giymek.

Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve futbolu bırakan 36 yaşındaki Fehmi Onur Akman, masa tenisi ve boccia ile spora devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nü kazanan ve geçen yıl mezun olan Akman'ın şimdiki hayali ise bocciada milli takımda forma giymek.

Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve futbolu bırakan 36 yaşındaki Fehmi Onur Akman, masa tenisi ve boccia ile spora devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nü kazanan ve geçen yıl mezun olan Akman'ın şimdiki hayali ise bocciada milli takımda forma giymek.