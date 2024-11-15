Kazak Kadınlarının Gücü: 'Süzge Hanım ve Bozok Güzeli' Türkçeye Kazandırıldı

'Süzge Hanım ve Bozok Güzeli' Eseri Tanıtıldı

Kazak kadınlarının tarihi mücadelelerini konu alan yazar Şerbanu Beysenova'nın eseri 'Süzge Hanım ve Bozok Güzeli', Türkçe olarak basıldı. Bu eser, Rus Çarlığı ve Sovyetler Birliği dönemleri gibi çeşitli tarihi zaman dilimlerinde Kazak kadınlarının gösterdiği azmi ve duruşu gözler önüne seriyor.

Tanıtım Etkinliği

Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği Konutu’nda düzenlenen etkinlikte, Beysenova'nın Türkçeye çevrilen eseri tanıtıldı. Etkinliğe Büyükelçi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Kapucu, Kazak senatörler, yazarlar ve akademisyenler katıldı.

Büyükelçi Kapucu'nun Açıklamaları

Büyükelçi Kapucu, burada yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin Türk ve Kazak edebiyatına katkı sunduğunu vurguladı. Kapucu, “Türk Dünyasının birliği ve ortak faaliyetlerimizin ileri bir seviyeye ulaşabilmesi ancak ortak yayınlarla ve dil birliğimizi tesis ederek mümkün olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kapucu, eserdeki Süzge’nin hikayesinden bahsederek, “Süzge, küçük yaşında han sarayına eş olarak götürülmüştür. Ancak özgür ruhunu kaybetmeden, hayatına Ertis nehri kıyısında devam etmiş ve sonrasında Rus Çarı tarafından ele geçirilmektense ölümü tercih etmiştir.” şeklinde konuştu.

'Bozok Güzeli' Hikayesi

Kapucu ayrıca, eserin diğer hikayesi 'Bozok Güzeli'nin, Kazakistan'daki arkeolojik kazılardan esinlenerek yazıldığını belirtti. Oğuz kızı Banu Çiçek ve Kıpçak delikanlısı Kan Töre arasındaki aşk hikayesinin sürükleyici bir şekilde kaleme alındığı ifade edildi.

Kültürel Bağları Pekiştiren Eser

Büyükelçi, 'Süzge Hanım ve Bozok Güzeli'nin, Türk Dünyasında kültürel bağları pekiştiren önemli bir edebi köprü olduğuna dikkat çekti.

Akademik Değerlendirme

Avrasya Milli Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Hayrunnisa Topçu, “Her iki öykü de kadının toplum içindeki yerini öne çıkarıyor. Mücadeleci, güçlü, zeki ve onurlu iki kadının hikayesi, gençlerin dikkatini çekecektir.” dedi.

Etkinlik sonunda yazar Şerbanu Beysenova, Türkçe basılan kitaplarını imzalayarak katılımcılara dağıttı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği Konutu’nda Kazak yazar Şerbanu Beysenova’nun “Süzge Hanım ve Bozok Güzeli” adlı eserinin Türkçe tercümesinin tanıtım etkinliği düzenlendi. Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği ve Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinliğe Büyükelçi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Kapucu, yazar Şerbanu Beysenova’nın yanı sıra Kazak senatörler, yazarlar, akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği Konutu’nda Kazak yazar Şerbanu Beysenova’nun “Süzge Hanım ve Bozok Güzeli” adlı eserinin Türkçe tercümesinin tanıtım etkinliği düzenlendi. Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği ve Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinliğe Büyükelçi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Kapucu, yazar Şerbanu Beysenova’nın yanı sıra Kazak senatörler, yazarlar, akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.