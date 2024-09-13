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Kazak Kültürü 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda Tanıtılıyor

Kazak kültürü, 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda müzik aletleri, danslar ve geleneksel kıyafetlerle sergileniyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 12:18
Kazak Kültürü 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda Tanıtılıyor

Kazak Kültürü, Dünya Göçebe Oyunları'nda Yaşatılıyor

Fatih Erel - Kazak kültürü, başkent Astana’da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel müzik aletleri, dans gösterileri ve geleneksel kıyafetlerle sergileniyor.

Müzik Aletleriyle Renkli Gösteriler

Oyunlarda gerçekleştirilen konserlerde, dombra ve jetigen gibi telli çalgılar ile kopuz gibi yaylı çalgılar aktif olarak kullanılıyor. Dombra, Kazakistan’da milli bir çalgı olarak kabul edilirken, üflemeli bir müzik aleti olan ağız kopuzu da büyük bir ilgi görüyor. Bu alet, Asya kökenli olup yaklaşık 6 bin yıllık bir geçmişe sahiptir.

Azamat: "Düzgün Çalmak Zor"

Ağız kopuzunu çalan Kazak müzisyen Bakiya Azamat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'da 1600'den fazla müzik aletinin var olduğunu belirtti. Azamat, "Ses çıkarmak aslında kolay ama düzgün çalmak çok zor. Bu müzik aletini 15 yıldır çalıyorum ve kendi kültürümle gurur duyuyorum." dedi.

Kültürel Zenginlik ve Turistlerin İlgisi

Azamat, önceki Dünya Göçebe Oyunları'na katıldığını ve bu organizasyonların Kazak kültürünü tanıtma fırsatı sunduğunu ifade etti. Kazak kültürünün birçok ülke tarafından ilgiyle karşılandığını belirten Azamat, oyunlarda yerel ve yabancı ziyaretçilerin yoğun katılım gösterdiğini söyledi.

Geleneksel Sporlar ve Gastronomi

5. Dünya Göçebe Oyunları’nda geleneksel sporlar, dans gösterileri ve yerel mutfağın lezzetleri dikkat çekmekte. Kazak mutfağından etli pilav, döner ve şiş kebabı gibi tatlar sunuluyor. Astana’daki organizasyona 100 binden fazla turistin katılması bekleniyor. Bu oyunlar, dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatı olarak iki yılda bir gerçekleştiriliyor.

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya...

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda ulusal müzik aletleri, danslar ve geleneksel kıyafetlerle dünyaya tanıtılıyor.

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya...

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda ulusal müzik aletleri, danslar ve geleneksel kıyafetlerle dünyaya tanıtılıyor.

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya...

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda ulusal müzik aletleri, danslar ve geleneksel kıyafetlerle dünyaya tanıtılıyor.

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya...

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda ulusal müzik aletleri, danslar ve geleneksel kıyafetlerle dünyaya tanıtılıyor.

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya...

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda ulusal müzik aletleri, danslar ve geleneksel kıyafetlerle dünyaya tanıtılıyor.

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya...

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda ulusal müzik aletleri, danslar ve geleneksel kıyafetlerle dünyaya tanıtılıyor.

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya...

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda ulusal müzik aletleri, danslar ve geleneksel kıyafetlerle dünyaya tanıtılıyor.

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya...

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda ulusal müzik aletleri, danslar ve geleneksel kıyafetlerle dünyaya tanıtılıyor.

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya...

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda ulusal müzik aletleri, danslar ve geleneksel kıyafetlerle dünyaya tanıtılıyor.

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya...

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda ulusal müzik aletleri, danslar ve geleneksel kıyafetlerle dünyaya tanıtılıyor.

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya...

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda ulusal müzik aletleri, danslar ve geleneksel kıyafetlerle dünyaya tanıtılıyor.

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya...

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda ulusal müzik aletleri, danslar ve geleneksel kıyafetlerle dünyaya tanıtılıyor.

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya...

Türk halklarının kadim geleneklerinin bir parçası olan Kazak kültürü, başkent Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda ulusal müzik aletleri, danslar ve geleneksel kıyafetlerle dünyaya tanıtılıyor.

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