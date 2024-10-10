Kazak ve Türkmen Liderlerden Abay Anıtı Töreni

Kazak ve Türkmen Liderlerin Birlikteliği

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta ünlü Kazak şair ve düşünürü Abay Kunanbayulı’nın anıtının açılışını gerçekleştirdi.

Resmi Temaslar ve Görüşmeler

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Aşkabat’a gelen Tokayev’i havalimanında Berdimuhamedov karşıladı. Tokayev, ziyaretinin Kazak-Türkmen stratejik ortaklığını daha da geliştirmek için önemli olduğunu vurguladı.

Anıt Açılışı ve Kardeşlik Vurgusu

Anıt açılışında konuşan Tokayev, Türkmenlerin bilge şairi Mahtumkulu Firaki’nin 300. yılı madalyasını takdim eden Berdimuhamedov’a teşekkür etti. Abay’ın anıtının açılmasının, Türkmenlerin Kazak halkına duyduğu saygıyı gösterdiğini belirtti. "Abay, global ölçekte bir şahsiyettir. Aşkabat’ta bu anıtın açılması, ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek için atılan önemli bir adımdır,” dedi.

Tokayev, bu yıl da Astana’da Mahtumkulu’nun anıtının açıldığını hatırlatarak, "Abay ve Mahtumkulu’nun eserleri, Türk dünyasının değerli mirasıdır. Bunu korumak hepimizin ortak görevidir," ifadelerini kullandı.

Kültürel Miras ve Gelecek Nesiller

Tokayev, Kazak ve Türkmenlerin tarihi, dili ve kültürel bağlarını vurguladı. Abay anıtının, iki halkın dostluğunun simgesi olacağını belirtti. Berdimuhamedov da, seçkin şahsiyetlerin mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Başkent Aşkabat’ın en güzel parkında Abay Kunanbayulı’nın anıtını açmanın onurunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Tokayev’in Aşkabat temasları kapsamında, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda) ile Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov (sağda), Aşkabat’ta ünlü Kazak şair ve filozof Abay Kunanbayulı’nın anıtının açılışını gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda) ile Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov (sağda), Aşkabat’ta ünlü Kazak şair ve filozof Abay Kunanbayulı’nın anıtının açılışını gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda) ile Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov (sağda), Aşkabat’ta ünlü Kazak şair ve filozof Abay Kunanbayulı’nın anıtının açılışını gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda) ile Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov (sağda), Aşkabat’ta ünlü Kazak şair ve filozof Abay Kunanbayulı’nın anıtının açılışını gerçekleştirdi.