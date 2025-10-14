Kazak Yurt Çadırı Ankara'da Açıldı — TÜRKSOY'a 7 Kanatlı Hediye

Aktau'dan Ankara'ya gelen heyet, TÜRKSOY'a geleneksel 7 kanatlı Kazak Yurt Çadırı'nı hediye etti; törene devlet ve kültür temsilcileri katıldı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 22:45
Kazak Yurt Çadırı Ankara'da Açıldı — TÜRKSOY'a 7 Kanatlı Hediye

Kazak Yurt Çadırı Ankara'da Açıldı

Türk Dünyası Kültür Başkenti Aktau'dan gelen üst düzey heyet, TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde düzenlenen törende geleneksel 7 kanatlı Kazak Yurt Çadırını hediye etti. Açılış, kültürel bağların ve kardeşliğin somut bir nişanesi olarak değerlendirildi.

Törene katılanlar

Törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Mangıstau Eyaleti Vali Yardımcısı Tilegen Abishev, Aktau Belediye Başkanı Abilkair Baipakov ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmalar ve mesajlar

Dr. Serdar Çam TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev ve ekibine teşekkür ederek şunları söyledi: "Bu çadır, bize sadece bir hediyeden çok daha fazlasını, Türk dünyasının bütün güzelliklerini, aile sıcaklığını ve yuvayı hatırlatıyor. Aktau'daki açılış töreninde bizzat bulundum ve o muhteşem coşkuya tanıklık ettim. İnanıyorum ki kapanış töreni de aynı şekilde coşkulu olacak ve bu süreç Türk dünyasının daha da yakınlaşmasına vesile olacaktır."

Kürşad Zorlu ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yaklaşık 7 ay önce kurdukları başkanlık bünyesinde yürüttükleri çalışmalara değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önerisiyle Nevruz'un Türk dünyasının ortak anma günü ilan edilmesi ve Türk soylu kardeşlerimizin Türkiye'de mesleklerini icra edebilmelerine olanak sağlayan yeni düzenlemeler, tarihi nitelikte adımlardır. Artık 8 Türk devleti tek çatı altında birlikte hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin törende, "Bu çadır, aynı çatı altında yaşama irademizin ve kökleri binlerce yıl öncesine dayanan birlikteliğimizin en güzel nişanesidir. Bu anlamlı hediye için Kazakistanlı kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev çadırın anlamına dikkat çekerek, "Bu yurt çadırı, sadece bir barınak değil, tüm Türk halklarının derin bağlarının, kardeşliğinin ve bütünlüğünün bir simgesidir." dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise Aktau'da bu yıl düzenlenen etkinliklere atıfta bulunarak, "Aktau, Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını büyük bir başarıyla taşımış, Hazar'ın incisi, Türk dünyasının kültürel buluşma noktası olmuştur. Bu anlamlı yılın bir nişanesi olarak hediye edilen bu yurt çadırı, bizler için birlik ve beraberliğimizin en kadim sembollerinden biri olacaktır." dedi.

Mangıstau Vali Yardımcısı Tilegen Abishev sözlerinde, "Bu çadır, atalarımızın yaşam alanı ve manevi kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. TÜRKSOY'a ve Türk kardeşlerimize olan bu hediyemiz, sonsuz kardeşliğimizin ve ortak kültürümüzün bir teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Aktau Belediye Başkanı Abilkair Baipakov da, "Türk Dünyası Kültür Başkenti olmanın gururu ve sorumluluğuyla tüm yıl boyunca şehrimizde gerçekleştirdiğimiz etkinliklere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk." diyerek misafirlere teşekkür etti.

Açılış ve kapanış

Protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen geleneksel kurdele kesimi ile Kazak Yurt Çadırı'nın resmi açılışı yapıldı. Tören, Türk dünyası kardeşliğini simgeleyen hediye önünde toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

