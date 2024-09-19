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Kazakistan, Aral Gölü'nü Kurtarma İçin Yeni Eylem Planını Onayladı

Kazakistan, Aral Gölü'ne dair yeni bir kurtarma planını Uluslararası Fondan topladığı destekle onayladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:09
Kazakistan, Aral Gölü'nü Kurtarma İçin Yeni Eylem Planını Onayladı

Kazakistan'da Aral Gölü'nü Kurtarma Eylem Planı Onaylandı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen toplantıda, Uluslararası Aral Gölü Kurtarma Fonu (IFAS) Yönetim Kurulu, Aral Gölü'nün yeniden hayat bulması amacıyla kapsamlı bir eylem planını onayladı.

Toplantıya Katılan Önemli İsimler

Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev başkanlığındaki toplantıya; Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Nurjan Nurjigitov, Tacikistan Başbakan Yardımcısı Süleymon Ziyezoda, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Tanrıkuli Atahhaliev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Şuhrat Ganiyev, Kırgızistan’ın Astana Büyükelçisi Dastan Düyşekeyev ile IFAS İcra Komitesi Başkanı Ashat Orazbay katıldı.

Eylem Planının Detayları

Toplantıda, 2026 yılına kadar Kazakistan'ın dönem başkanlığını üstlendikleri IFAS için 10 talimat ve 40'tan fazla önlem içeren bir eylem planı önerildi. Bozumbayev, "Bu fon, Orta Asya'nın sosyoekonomik refahını etkileyebilecek önemli bir işbirliği aracı haline geldi," dedi.

Fonun Amacı ve Gelecek Hedefleri

Fon, Aral Gölü havzasındaki su ve enerji kaynaklarının ortak yarar için kullanılmasını sağlamaya yönelik uzun vadeli mekanizmalar oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca, çevresel sorunları çözmek için sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden programlara öncelik verilmesine ilişkin bir anlaşmaya da varıldı.

Geçmiş ve Gelecek Çalışmalar

Kuruluş, 1993 yılında Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan devlet başkanları tarafından oluşturulmuştur. Kazak hükümeti, Aral Gölü'nün kurumasının yarattığı çevresel krize acil çözümler getirmeye odaklanmış durumda. Bu yıl, kurumuş 275 bin hektarlık alanın ağaçlandırılması ve 2025 yılı itibarıyla bu alanın 1,1 milyon hektara çıkarılması hedefleniyor.

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