Kazakistan, Azerbaycan-Ermenistan Barış Müzakerelerine Ev Sahipliği Yapmaya Hazır

Kazakistan'dan Barış Müzakerelerine Destek

Kazakistan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış müzakerelerine ev sahipliği yapma kararlılığını dile getirdi.

Telefon Görüşmesi ile Resmi Açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Zafer Kutlaması ve Müzakereler

Tokayev, görüşme sırasında, Yeni Azerbaycan Partisi’nin 1 Eylül'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerindeki başarısı için Aliyev'i tebrik etti. Daha sonra, bu süreçte barış müzakerelerinin Astana'da yapılmasına hazır olduklarını belirtmeyi ihmal etmedi.

Aliyev, Kazakistan’ın bu önerisini değerlendirdiğini ve müzakerelerin Astana’da yapılmasının Azerbaycan açısından uygun olduğunu ifade etti.

İlkeler Üzerine İşbirliği

İki lider, Kazakistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri güçlendirmek üzere de fikir alışverişinde bulunarak, işbirliğini daha ileri taşıma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.